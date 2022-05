Si è conclusa ieri sera una delle più rivoluzionarie edizioni de La Pupa e il Secchione Show. Il programma in onda su Italia 1, quest’anno è stato condotto da Barbara d’Urso. La finale andata in onda martedì 3 maggio 2022 ha visto trionfare la coppia formata dalla pupa Maria Laura De Vitis con il secchione Edoardo Baietti. La coppia ha trionfato battendo gli altri concorrenti del programma e si aggiudica il montepremi in palio da 20 mila euro. Ma chi sono Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti? Conosciamo un po’ di cose su di loro.

Chi sono Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti vincitori de La Pupa e il Secchione Show: cosa fanno, età, profilo Instagram

Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti, hanno trionfato a La Pupa e il Secchione Show. La pupa Maria Laura in realtà, era già famosa prima della sua partecipazione al programma. Lei era infatti la fidanzata di Paolo Brosio. La loro differenza di età ha fatto molto discutere. Alcune indiscrezioni indicano Maria Laura, come possibile nuova naufraga de L’Isola dei Famosi. Qualche mese fa si è parlato di lei per una presunta relazione con Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma di Uomini e Donne.

Edoardo è meno conosciuto al grande pubblico. Il giovane secchione è un docente universitario che lavora anche come giornalista. A quanto pare il giovane è single, nonostante abbia dichiarato molto spesso di essere una persona che ama rimorchiare.

Chi è la pupa Maria Laura De Vitis?

Marialaura De Vitis nasce a Reggio Emilia nel 1998. la bellissima “Pupa” trionfatrice a La Pupa e il Secchione Show, nel luglio 2020 si è laureata in Scienze della Comunicazione. Durante gli studi universitari ha vissuto a Valencia grazie al progetto Erasmus.

Marialaura De Vitis ha iniziato giovanissima a calcare le passerelle di molti concorsi di bellezza. Nel 2017 è stata eletta a Marsaglia in provincia di Piacenza, Miss Rocchetta Bellezza Emilia Romagna e nel 2019 è diventata Miss Universo Emilia Romagna. Grazie a questo titolo diventa una delle rappresentanti al concorso di Miss Mondo Italia. Maria Laura partecipa in seguito ad alcuni programmi televisivi come Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Appuntamento a Prima Vista in onda su Real Time. Profilo Instagram Ufficiale: @la.devitis

Chi è il secchione Edoardo Baietti?

Edoardo Baietti nasce nel 1995 a Piacenza e sin dalla tenera età dimostra di amare lo studio. Questa sua passione lo porterà a intraprendere un percorso di studi notevole. Dopo gli studi liceali decide così di iscriversi presso l’università La Sapienza di Roma in cui conseguirà la laurea in Filosofia. Il suo percorso si conclude ottenendo il massimo dei voti e un contratto come docente universitario. Edoardo lavora anche come giornalista. Non contento, nel 2020 si laurea (sempre a pieni voti) in Psicologia, anche se continua ad insegnare e a praticare l’attività da giornalista. Profilo Instagram Ufficiale: @edoardobaietti