Chi sono i finalisti di Amici 2026? Ecco chi accede alla Finale del 17 maggio 2026. La Semifinale è appena terminata e ora possiamo fornirvi i nomi di tutti i finalisti del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che, dopo un lungo anno scolastico, è giunto alle battute finali. Ormai manca davvero poco all’elezione del vincitore e a giocarsi la possibilità di alzare la coppa come Alessandra Amoroso, Emma Marrone e molti altri artisti saranno solo alcuni dei membri delle squadre degli Zerbi-Cele, dei Cucca-Pepa e dei Petti-Lo.

Chi sono i finalisti di Amici 2026? Tre ballerini in lotta per il titolo

Semifinale super agguerrita. La Finale sarà ricca di colpi di scena. Domenica 17 maggio i tre ballerini faranno del loro meglio per vincere la coppa di categoria, ma anche per vincere il talent dell’ammiraglia Mediaset. Ad avere per primo la maglia del Serale, dopo la prima manche, è stato Nicola. Il ballerino fortemente voluto dalla maestra Celentano ha emozionato tutti danzando una coreografia dedicata alla sua mamma, morta solo qualche mese fa, quando lui aveva ottenuto l’accesso alla seconda fase del programma di Canale 5.

Dopo la seconda manche, invece, ad ottenere la maglia e a poter vivere l’emozione della Finale è stato Emiliano. Di lui, sin dalla prima puntata, tutti decantano la bravura e il talento. Non c’è giudice esterno che non l’abbia sottolineato. Alla sua giovane età riesce già a fare quello che altri ballerini riescono a permettersi di fare solo dopo anni di esperienza ed esercizi.

Terzo finalista? Alessio. Dopo due anni e un infortuni è riuscito ad raggiungere – o almeno in parte – il suo obiettivo. Il ballerino è riuscito a prendersi la sua rivincita. Il percorso non è stato per nulla facile. Alessandra Celentano lo ha punzecchiato più che mai, mettendolo sempre alla prova, ma alla fine ne è valsa la pena.

Gli altri finalisti di Amici di Maria De Filippi

I cantanti? Quali sono tra loro gli altri finalisti di Amici di Maria De Filippi? Lorenzo, Elena ed Angie hanno dovuto soffrire un po’ di più. Dopo essersi esibiti con i loro nuovi brani, sono tornati in casetta. Qui si sono stretti tutti in un mega abbraccio e hanno raccontato la loro esperienza e le loro emozioni, tra dubbi, desideri e sogni. Successivamente sono tornati in studio, davanti ai giudici e a Maria De Filippi. Il loro destino?

Elena ha ottenuto tre sì dai Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus. Nello studio vuoto sembrava quasi tutto surreale, quando si è emozionata Maria De Filippi l’ha abbracciata forte.

Angie ha ottenuto il no di Cristiano Malgioglio, che le ha preferito Lorenzo. Amadeus, invece, ha votato Angie. Elena ha votato Lorenzo. Gigi D’Alessio è divenuto decisivo. Anzi ha messo al situazione in parità. Risultato?

Perfino Angie e Lorenzo accederanno alla Finale. Domenica sera sarà il televoto a decidere tra loro due.