Chi è uscito dal Serale di Amici 25 durante la Semifinale di sabato 9 maggio 2026? Come forse i veri fan del talent si aspettavano, ci siamo ritrovati davanti ad un vero colpo di scena. Quale? Quello che riguarda il fatto che l’eliminazione di un cantante è stata rimandata alla prima serata di domenica 17 maggio quando sarà il pubblico da casa, televotando, a decidere le sorti die due talenti.

Chi è uscito dal Serale di Amici 25 sabato 9 maggio?

Chi è uscito dal Serale di Amici 25 sabato 9 maggio? A sorpresa la Semifinale del talent condotto da Maria De Filippi non ha visto eliminati. I tre cantanti e i tre ballerini approderanno tutti in Finale e si giocheranno il tutto e per tutto in diretta, al televoto. Ebbene sì. Dopo il passaggio dei tre ballerini alla Finale ci si aspettava forse una doppia eliminazione tra i cantanti o almeno una singola eliminazione. Eppure Angie, Lorenzo ed Elena andranno in Finale. Elena si è salvata per prima. Angie e Lorenzo, invece, davanti alla giuria hanno ottenuto la parità. A quel punto Maria De Filippi ha deciso di lasciare il giudizio nelle mani del pubblico che grazie al televoto e alla diretta potrà decretare chi di loro si merita di giocarsi la possibilità di vincere la categoria canto e anche il programma e chi deve abbandonare i propri sogni di gloria.

Semifinale con sorpresa? Forse no

E’ stata dunque una semifinale con una grossa sorpresa? I fan di amici, coloro i quali hanno sempre visto tutto il talent fin dalla prima edizione, senza perdersi neppure un secondo del day time, se lo aspettavano. E’ già successo che durante la Semifinale non venisse eliminato nessuno e che la palla passasse al pubblico.

Chi vincerà Amici 25? Ci sono tre cantanti e tre ballerini in lizza per il titolo. Per scoprirlo bisognerà attendere domenica 17 maggio.