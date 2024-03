Chi l’ha visto, il programma campione d’ascolti condotto da Federica Sciarelli, torna in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda stasera, mercoledì 20 marzo 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 20 marzo 2024

Mercoledì 20 marzo 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Alla conduzione ancora una volta Federica Sciarelli che nella puntata di stasera torna ad occuparsi della scomparsa di Antonella Di Massa, la mamma di Ischia ritrovata senza vita in un aranceto. Sette giorni dopo la scomparsa di Antonella alcuni ragazzi notato una donna sdraiata per terra. Era davvero Antonella?

Durante la puntata di “Chi l’ha visto?” nuove testimonianze e filmati inediti per cercare di ricostruire e capire cosa è successo alla giovane donna.

Chi l’ha visto diretta del 27 marzo 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 27 marzo 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occupa anche della scomparsa di Giusy Ventimiglia, la donna con gli occhi azzurri sparita da Bagheria. Per la prima volta parla Carmelo, il giovane figlio di Giusy. Intanto il giudice ha disposto nuove indagini sulla scomparsa di Paola Casali: in studio, in diretta, le due figlie della donna.

Come sempre durante la puntata spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

