Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli nella prima serata di Rai3. Scopriamo in anteprima tutte le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 27 novembre 2024.

Mercoledì 27 novembre 2024 dalle ore 21.20 torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Federica Sciarelli torna ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti. Al centro della puntata di stasera il tema dei femminicidi. Cresce a dismisura il numero di femminicidi in Italia e spesso i responsabili sono mariti o ex mariti che non accettano la separazione.

Non solo, si registra un aumento importante di casi di violenza anche tra gli adolescenti: come mai? Inchieste e testimonianze nella puntata di stasera su 3. Spazio poi alla storia di Greta, cantante rock scomparsa a Porto Tolle: stava male e temeva di aver subito un avvelenamento da metalli pesanti.

Chi l’ha visto, la diretta del 27 novembre 2024

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 27 novembre 2024, Federica Sciarelli si occupa anche della scomparsa di Francesca. Alla fine è arrivata la confessione dell’uomo che proprio ai microfoni di Chi l’ha visto aveva detto che non c’entrava nulla con la scomparsa della moglie. L’uomo l’ha uccisa e messa in un borsone che ha gettato nelle campagne del cagliaritano.

Infine spazio agli appelli, lo spazio alle richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.