Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Ecco i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 23 aprile 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 23 aprile 2025

Mercoledì 23 aprile 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera il caso di Pierina Paganelli. La morte della 78enne, uccisa con 29 coltellate, è avvolta nel mistero. Non le è stato rubato nulla, ma gli inquirenti ora indagano sui rapporti familiari.a misterioso. Louis Dassilva rimane in carcere e una intercettazione potrebbe inchiodarlo definitivamente.

Le motivazioni del Riesame e del Gip saranno argomento di discussione durante la la puntata di “Chi l’ha visto?” di stasera. Non solo, spazio poi all’inchiesta su Liliana Resinovich. L’inviata di “Chi l’ha visto?” ha mostrato i coltelli presenti nella macchina di Liliana e il fratello Sergio ha raccontato che Sebastiano quella macchina la voleva rottamare: “Mi sono opposto così come mi sono opposto alla cremazione di mia sorella.”: ha detto ai microfoni di “Chi l’ha visto?”. Cos’altro è stato sequestrato dagli inquirenti nella nuova perquisizione nella casa di Sebastiano Visintin?

Chi l’ha visto, la diretta del 23 aprile 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 23 aprile 2025, Federica Sciarelli si occupa anche della storia della giovane chef, Gessica, di 27 anni che lavorava in una nave da crociera. I genitori non credono affatto ad un gesto estremo della figlia: “Ce l’hanno ridata senza vita”. Cosa è successo quella terribile notte sulla nave?

In studio in diretta la mamma e il papà di Gessica. Infine spazio agli appelli e le richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2025 è il mercoledì in prima serata su Rai3.