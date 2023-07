Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma dedicato alla cronaca e alle persone scomparse. Scopriamo tutte le anticipazioni e i casi al centro della diretta di mercoledì 5 luglio 2023.

Chi l’ha visto, le anticipazioni di stasera: mercoledì 5 luglio 2023

Mercoledì 5 luglio 2023 dalle ore 21.20 va in onda Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, lo storico programma di Rai3 alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere. Dopo diverso tempo si torna a palare dell’omicidio di Melania Rea, la mamma di Somma Vesuviana, scomparsa nel nulla il 18 aprile 2011. La donna si trovava in gita con il marito Salvatore Parolisi e la figlia Vittoria di soli 18 mesi quando si perdono le tracce. Pochi giorni dopo, il 21 aprile, il corpo senza vita della donna viene ritrovato nel bosco delle Casermette, in provincia di Teramo.

Ad ucciderla con 35 coltellate il marito Salvatore Parolisi. L’uomo, dopo aver scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza di condanna, adesso può usufruire dei permessi giornalieri per lasciare la struttura carceraria. Durante la puntata spazio ad una intervista esclusiva di Salvatore Parolisi, in permesso premio. Non solo, si parlerà anche del ragazzo di 15 anni ritrovato sulla spiaggia a Maccarese dalla conduttrice del programma.

Chi l’ha visto, diretta e scomparsi del 5 luglio 2023

Come sempre durante la lunga diretta di Chi l’ha visto di mercoledì 5 luglio 2023 spazio anche gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse e in difficoltà.

Ricordiamo “Chi l’ha visto?” è un programma di Federica Sciarelli e Gianluca Nappo con Gian Pietro Fiore. La regia è di Fabrizio Cofrancesco.

