Torna stasera, mercoledì 17 Maggio, su Rai Tre, sempre in prima serata, il consueto appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?, la storica trasmissione che si occupa di ritrovare persone scomparse e di risolvere difficili casi di cronaca nera con l’aiuto dei telespettatori. Proprio il coinvolgimento diretto del pubblico rappresenta probabilmente la principale chiave del successo di uno dei programmi più longevi della nostra tv, unito, ovviamente, alla grande professionalità degli addetti ai lavori e all’accuratezza delle indagini e dei servizi svolti. Di seguito vi diamo un’anticipazione di quali saranno i casi trattati il 17 Maggio da Federica Sciarelli.

Anche nella puntata di Chi l’ha visto? del 17 Maggio ci si occuperà di diversi fatti di cronaca ancora irrisolti. Uno di questi è quello di Agata Scuto, la ventiduenne scomparsa ormai dieci anni fa da Acireale (Catania), caso per il quale è finito sotto processo Rosario, ex compagno della madre. Si pensa che l’uomo abbia ucciso la ragazza per timore che aspettasse un bambino da lui. “Dimmi cosa hai fatto a mia figlia” è l’accorata richiesta della madre di Agata all’imputato.

Si tornerà poi ancora una volta al caso di Marzia Capezzuti, per il quale si è giunti all’incidente probatorio. Resta da vedere se la figlia della donna, Annamaria Vacchiano, confermerà o meno quanto ha detto agli inquirenti. A causa delle minacce da parte del fratello infatti, la sua deposizione è stata cristallizzata.

Ci sarà spazio inoltre, per tentare ancora una volta di capire qualcosa di più sull’improvvisa sparizione di Luigi Celentano, detto Giggino wi-fi, di cui non si sa più nulla da sei anni. Dal giorno in cui il ragazzo è uscito dalla sua casa di Meta di Sorrento (Napoli), di lui si sono completamente perse le tracce.

Per contattare la trasmissione

I tanti fans di Chi l’ha visto? sanno bene che il programma fonda gran parte del suo successo sul supporto e l’aiuto da parte del pubblico a casa. Chi avesse informazioni utili a rintracciare una persona scomparsa, può intervenire direttamente in studio componendo il numero di telefono 06.8262.

Chi l’ha visto? è presente anche su Facebook e Twitter. L’indirizzo di posta elettronica è [email protected], il numero WattsApp 345 313 1987.