Tale e Quale Show 2021 – Il torneo, chi ha vinto? E’ ufficialmente calato il sipario sul varietà di successo di Carlo Conti tornato in prima serata su Rai1 con una puntata speciale. I migliori concorrenti vip dell’edizione 2020 e 2021 si sono calati nei panni di undici artisti del panorama musicale italiano ed internazionale. A giudicarli la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello a cui si sono aggiunte Antonella Clerici e Sabrina Ferilli, ossia Francesca Manzini. Chi ha vinto il torneo di Tale e Quale Show 2021?

Vincitore Tale e Quale Show – Il Torneo 2021: i Gemelli di Guidonia sono i campioni

I Gemelli di Guidonia sono i vincitori del Torneo di Tale e Quale Show 2021. I tre fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino dopo aver trionfato nell’edizione classica del varietà di Raiuno hanno bissato il successo portando a casa anche il titolo di “Campioni del Torneo di Tale e Quale Show”.

L’imitazione dei Bee Gees ha conquistato tutti: standing ovation da parte del pubblico in studio, ma anche dalla giuria che si è complimentata con la bravura del trio. Non solo complimenti, ma anche un invito particolare da parte di Cristiano Malgioglio che li ha invitati a seguirlo in tour in programma nel 2022 in Brasile. Alle spalle dei Gemelli di Guidonia si è piazzata Francesca Alotta che ha portato sul palcoscenico l’imitazione di Mia Martini che ha emozionato tutti. Terzo posto, invece, per Stefania Orlando che ha convinto giuria e pubblico con una buona imitazione di Mina.

Ricordiamo tutti gli undici protagonisti vip del Torneo 2021 di Tale e Quale: Deborah Johnson, Dennis Fantina, Ciro Priello e Pierpaolo Pretelli, Virginio, Pago, Carolina Rey e Barbara Cola.

La classifica finale finale del Torneo di Tale e Quale Show 2021

Dopo tutte le undici imitazioni dei finalisti del Torneo di Tale e Quale Show, i giudici Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Antonella Clerici e Sabrina Ferilli (Francesca Manzini) hanno stilato le loro personale classifica.

Scopriamo la classifica finale del Torneo di Tale e Quale Show 2021.

La classifica è data dalla somma dei voti della giuria, ma anche dei concorrenti che hanno espresso la propria preferenza votando uno dei compagni d’avventura. Anche il pubblico da casa ha votato il suo preferito sui social assegnando 5 punti a Pretelli, 3 punti a Ciro Priello e 1 ai Gemelli di Guidonia. Infine 5 punti extra assegnati dai vocal coach che hanno premiato Dennis Fantina e dai giudici: Malgioglio ha votato Pretelli, Loretta Goggi ha dato 5 punti extra a Deborah Johnson e Giorgio Panariello ha premiato Virginio.

Ecco come si compone la classifica finale del Torneo:

🎊 Vincono il torneo di Tale e Quale Show 2021 @GemelliGuidonia 🎉#taleequaleshow pic.twitter.com/2Il7Pjl2So — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 19, 2021