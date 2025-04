Chi è la vincitrice della quinta edizione di The Voice Senior 2025? La finale del talent show, condotto anche quest’anno da Antonella Clerici, è andata in onda venerdì 11 aprile in prima serata su Rai1. A contendersi la vittoria sono stati 12 concorrenti appartenenti ai quattro coach: Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio. Scopriamo insieme chi ha vinto e di quale team faceva parte.

Chi ha vinto The Voice Senior 2025: a vincere è Patrizia Conte del team di Gigi D’Alessio

Questa sera, venerdì 11 aprile, è andata in onda la puntata finale di The Voice Senior 2025. Il vincitore è stato scelto dal pubblico che, attraverso il televoto, ha votato la miglior voce over 60. In gara c’erano 12 concorrenti, tre per ogni team, che si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia e le canzoni scelte dai coach. Ad aprire la puntata sono stati i quattro giudici che hanno cantato insieme ai finalisti sulle note di ‘Il mio canto libero‘.

In finale sono arrivati per il team di Gigi D’Alessio: Graziella Marchesi; Patrizia Conte e Luca Virago. Per il team di Arisa: Maura Susanna; Monica Bruno e Danilo Grimieri De Ioanni mentre per Clementino: Luigi Lusi; Luigi Fontana e Alessandro Acciaro. Completa la lista dei finalisti, i tre concorrenti del team di Loredana Bertè: Gianni Petrillo; Paolo Pietroletti e Loredana Maiuri.

Nel corso della puntata c’è stata anche una telefonata di Renato Zero che ha ringraziato tutti per il programma, da Barbara Boncompagni ai coach e poi ha annunciato:

“Una carezza speciale va alla mia sorellina Loredana. La prossima edizione vengo in apertura“.

Le quattro Superfinaliste scelte dal pubblico sono state Graziella Marchesi e Patrizia Conte (team Gigi D’Alessio), Monica Bruno e Maura Susanna (team Arisa).

Le percentuali finali

La vincitrice di questa edizione di The Voice Senior 2025 è stata Patrizia Conte proclamata da Antonella Clerici a mezzanotte e 17 minuti. Queste le percentuali: Patrizia ha vinto con 35,44% delle preferenze, seconda Maura con il 32,52%; terza Monica con il 16,81% e Graziella col 15,23%.

Con una performance indimenticabile, Patrizia vince #TheVoiceSenior, dimostrando che la passione per la musica non ha età! 🥰✌️ pic.twitter.com/cayQnxrdFP — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 11, 2025

Per Patrizia Conte ci sarà la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica ‘Warner Music Italia’.