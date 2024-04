Chi sono i vincitori di The Voice Generation 2024? Lo spin-off del talent show, condotto da Antonella Clerici, è andato in onda per la puntata finale venerdì 19 aprile in prima serata su Rai1. A contendersi la vittoria sono stati gli otto gruppi di cantanti appartenenti ai quattro giudici: Loredana Bertè, Clementino, Arisa e Gigi D’Alessio. Scopriamo insieme chi ha vinto e di quale team faceva parte.

Chi ha vinto The Voice Generation 2024: a vincere sono Gino e Noemi del team di Clementino

Seconda e ultima puntata con The Voice Generation. La finale si è aperta con un medley dei maggiori successi dei quattro giurati che hanno poi presentato i loro concorrenti in gara. Alle Blind Auditions sono infatti passati 8 gruppi di cantanti. Ogni partecipante si esibisce con una persona a lui cara che può essere un parente, un insegnante di canto, un amico.

Nel team Arisa sono arrivati in finale: Consuelo Orsingher, 48 anni, mental coach di Sondrio, con la figlia Alessandra di 14 anni, e il siciliano Giuseppe Roccuzzo con la madre Giovanna.

Per il team di Gigi D’Alessio, due formazioni entrambe provenienti dal napoletano. La prima sono i “Soul-Food Vocalist”, un gruppo composto dai fratelli Francesco e Simone Capriglione, l’amica Antonella Parmentola e la moglie di Simone, Carmen Scognamiglio. Il secondo gruppo è formato Andrea Ambrosino, quindicenne di San Giorgio a Cremano e dalla madre, Raffaella, 50 anni, cantante lirica e sua insegnante di canto.

Loredana Bertè ha in squadra Ornella Foti, 29 anni di Acireale che canta con la madre Lilla, 61 anni, vocalist per dieci anni al Festival di Sanremo. Poi c’è il trio pugliese composto da Nicolò Pantaleo, 40 anni, Gaia Gentile, 31 anni, e da suo padre Giuseppe, ex poliziotto di 70 anni.

Nel team di Clementino ci sono Gino Scannapieco, operaio napoletano di 42 anni, con la figlia Noemi di 18 anni, e la coppia composta da Anna Danieli, trentaquattrenne insegnate di canto, e dalla sua allieva diciottenne Erika Chiericato.

Dopo aver sentito tutte le esibizioni, i giudici hanno deciso chi far andare in finale, uno per squadra.

Il pubblico premia

A decidere il vincitore del programma non è stato il pubblico da casa ma bensì quello in studio con il telecomando. La scelta è stata tra i quattro superfinalisti: Alessandra e Consuelo (team Arisa); Noemi e Gino (team Clementino); Nicolò, Gaia e Giuseppe (team Loredana Bertè) e i Soul-food vocalist (team Gigi D’Alessio). I vincitori di The Voice Generation sono Noemi e Gino del team Clementino.

Gino e Noemi ci catapultano nel mondo delle favole con “È Una Storia Sai” tratta da La Bella e La Bestia, chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare dalla marea di emozioni 🥀 #TheVoiceGenerations pic.twitter.com/Yigl67AvCf — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 19, 2024

Clementino ha quindi vinto The Voice Senior (nel 2023), Kids e Generation e a fine puntata dichiara: “Ora mi dovete votare a Sanremo“.