La 97ª edizione dei Premi Oscar 2025 si è tenuta il 2 marzo 2025 al Dolby Theatre di Los Angeles, con Conan O’Brien come presentatore. La serata ha visto trionfare “Anora”, che ha conquistato cinque statuette, inclusi Miglior Film, Miglior Regia per Sean Baker e Miglior Attrice per Mikey Madison. Ecco la lista di tutti i vincitori.

Chi ha vinto gli Oscar 2025: i vincitori, la lista

Ecco la lista completa dei vincitori degli Oscar 2025, con dettagli sui protagonisti che hanno brillato durante la serata.

Miglior Film

Anora – Il film di Sean Baker ha conquistato il pubblico e la critica con la sua storia intensa e realistica. Il racconto di una giovane donna intrappolata in un mondo complesso ha colpito profondamente gli spettatori, affermandosi come il miglior film dell’anno.

Miglior Regia

Sean Baker – Anora

Il regista indipendente Sean Baker, noto per il suo stile realistico e il suo approccio narrativo autentico, ha trionfato con Anora, consolidando il suo ruolo di autore di spicco nel panorama cinematografico contemporaneo.

Miglior Attore Protagonista

Adrien Brody – The Brutalist

Con una performance magistrale, Adrien Brody ha dato vita a un architetto perseguitato dai traumi del passato in The Brutalist, regalando una delle interpretazioni più intense della sua carriera.

Miglior Attrice Protagonista

Mikey Madison – Anora

La giovane attrice Mikey Madison ha sorpreso tutti con una prova emotivamente devastante, che le ha permesso di portare a casa il suo primo Oscar.

Miglior Attore Non Protagonista

Kieran Culkin – A Real Pain

Dopo il successo in Succession, Kieran Culkin ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità, interpretando un ruolo complesso in una commedia drammatica che ha toccato il cuore degli spettatori.

Miglior Attrice Non Protagonista

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

L’attrice, nota per i suoi ruoli nei blockbuster, ha impressionato con una performance intensa e drammatica nel film Emilia Pérez, una pellicola che ha saputo mescolare generi e stili con grande maestria.

Miglior Sceneggiatura Originale

Anora

Una storia ben scritta, coinvolgente e attuale che ha reso Anora un film imperdibile.

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Conclave

Un adattamento perfettamente realizzato, capace di mantenere la tensione e l’intrigo del libro originale.

Miglior Fotografia

The Brutalist

Le immagini suggestive e l’uso della luce hanno reso il film un capolavoro visivo.

Miglior Montaggio

Anora

Un ritmo serrato e un montaggio impeccabile hanno contribuito a rendere la pellicola un’esperienza cinematografica coinvolgente.

Miglior Scenografia

Wicked

La trasposizione cinematografica del celebre musical ha incantato con le sue ambientazioni straordinarie.

Migliori Costumi

Wicked

Abiti sontuosi e dettagli curati hanno reso la pellicola un tripudio visivo.

Miglior Trucco e Acconciatura

The Substance

Il film ha impressionato con il suo uso innovativo del trucco e delle trasformazioni dei personaggi.

Miglior Colonna Sonora Originale

The Brutalist

Una colonna sonora evocativa che ha accompagnato perfettamente l’atmosfera del film.

Miglior Canzone Originale

“El Mal” – Emilia Pérez

Un brano emozionante che ha colpito pubblico e critica.

Miglior Sonoro

Dune: Part Two

Un’esperienza sonora incredibile, che ha immerso gli spettatori in un universo fantascientifico straordinario.

Migliori Effetti Visivi

Dune: Part Two

Effetti speciali all’avanguardia che hanno dato vita al mondo di Dune in modo spettacolare.

Miglior Film d’Animazione

Flow

Un’opera innovativa che ha conquistato per il suo stile unico e la sua narrazione toccante.

Miglior Film Internazionale

I’m Still Here (Brasile)

Un film emozionante che ha lasciato un segno nel panorama cinematografico globale.

Miglior Documentario

No Other Land

Un’opera di grande impatto sociale e visivo.

Miglior Cortometraggio Documentario

The Only Girl in the Orchestra

Un racconto ispiratore che ha emozionato il pubblico.

Miglior Cortometraggio Animato

In the Shadow of the Cypress

Un piccolo capolavoro d’animazione con un forte impatto emotivo.

Miglior Cortometraggio Live Action

I’m Not a Robot

Una storia originale e sorprendente che ha conquistato la giuria.

Oscar 2025: una cerimonia tra emozione e innovazione

La 97ª edizione degli Oscar ha visto il trionfo di un cinema più indipendente e coraggioso, con film che hanno saputo affrontare tematiche attuali e profonde. Anora è stato il vero vincitore della serata, confermando l’ascesa di Sean Baker come uno dei registi più interessanti della sua generazione.

Un altro momento storico è stata la vittoria di Paul Tazewell per i costumi di Wicked, che lo ha reso il primo uomo di colore a vincere in questa categoria. Inoltre, Sean Baker ha eguagliato il record di Walt Disney per il maggior numero di Oscar vinti in una sola notte, portando a casa quattro premi personali.

La serata ha celebrato il talento e la diversità, confermando il grande potere del cinema di emozionare e raccontare storie che lasciano il segno.