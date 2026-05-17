Chi ha vinto Amici 25? Il vincitore è Lorenzo | Video Witty Tv

Chi ha vinto Amici 25? Il vincitore del talent di Maria De Filippi in onda in diretta su Canale 5 è Lorenzo. La serata è stata davvero lunga e ricca di imprevisti: dalla caduta di Angie per le scale, al piccolo “malore” di Emiliano. Per fortuna in entrambi i casi non è accaduto nulla di grave. Angie si è ripresa subito e ha continuato a cantare. Emiliano è tornato in studio per ringraziare tutti, salutare il pubblico e ascoltare le scuole di danza e le compagnie che gli offrivano un pezzo di “tragitto” insieme a loro, per imparare ancora molto e allargare il suo bagaglio di esperienze. Solo uno tra Lorenzo e Alessio, però, poteva alzare la coppa ed essere eletto il vero e unico vincitore del talent, anche se entrambi hanno vinto le rispettive categorie: Lorenzo quella del canto e Alessio quella del ballo.

Chi ha vinto Amici 25? Il vincitore è Lorenzo

Dopo la delusione ad X Factor, Lorenzo è il vincitore di Amici 25. Le prime parole dopo la proclamazione? “E’ stata una esperienza unica, non mi aspettavo di arrivare fino a qua”. Il cantante ha ringraziato tutti quelli che lavorano nel talent e che lo hanno sempre trattato bene e fatto sentire a casa. Vittoria inaspettata? Alessio era forse il favorito insieme ad Emiliano. Nonostante la sua bravura i ballerini erano quelli designati per alzare la coppa finale, quella del vincitore del programma e non solo della categoria. Ecco perché. forse, il televoto ha spiazzato un po’ tutti assegnando una gradita rivincita a Lorenzo che ha dimostrato di non voler mollare il suo sogno e di continuare a lottare per raggiungere il suo obiettivo.

Anche il percorso nella scuola di Amici 25 per Lorenzo però non è stato dei più facili. Gli sono quasi sempre stati preferiti altri colleghi. Non aveva la Pettinelli contro, come Angie, ma non riusciva a ottenere il riscontro di Michele o Gard nelle varie performance durante il day time. C’era sempre qualcosa che non andava e che lo vedeva tra le ultime posizioni in classifica. La tenacia e la grande forza di volontà, ma anche la voglia di imparare e migliorarsi lo hanno però premiato. Zitto, zitto. Lorenzo ha fatto tutto il suo percorso. E’ giunto al Serale e puntata dopo puntata ha iniziato a poter credere di arrivare in Finale. Nonostante anche l’accesso alla possibilità di vincere il programma sia stato in bilico fino all’ultimo minuto. Era infatti al ballottaggio con Angie.

La sua strada verso la vittoria è stata quindi tortuosa e ricca di impervie, ma nulla gli ha impedito di arrivare ad alzare la coppa più grande e a poter entrare nella storia del talent, quella stessa storia che annovera oggi artisti come: Elodie, Annalisa, Emma, Irama ed Alessandra Amoroso.

Le parole di Achille Lauro suo social

Prima della vittoria di Lorenzo ad Amici 25, Achille Lauro, che ha tenuto a “battesimo” se si può dire così, il cantante a X Factor, ha scritto: “Lorenzo Salvetti in finale ad Amici Ufficiale. Che bello vedere crescere questo super talento, mettersi in gioco e buttarsi in nuove avventure. Buona fortuna a lui e a tutti i concorrenti di Amici. Che vinca il migliore. E per chi non vincerà, ricordatevi che una carriera si costruisce in vent’anni e i cavalli migliori si vedono al traguardo“.