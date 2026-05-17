Chi ha vinto Amici 25? Lorenzo, ma i ragazzi arrivati in Finale ad Amici di Maria de Filippi hanno in qualche modo ottenuto la loro vittoria. Alessio ha vinto la categoria ballo. Lorenzo la categoria canto. Nonostante ciò i cantanti hanno tutti un Ep in uscita e i ballerini giunti in finale hanno avuto offerte importanti per lavorare e studiare all’estero con compagnie di fama internazionale.

Vincitore premio critica: trionfa Emiliano

I giornalisti presenti in studio durante la Finale di Amici 25 hanno assegnato il premio della critica. I voti si sono suddivisi e fino all’ultimo non si sapeva chi se lo sarebbe aggiudicato. Il premio offerto da Enel, del valore di 50 mila euro, è andato ad Emiliano. In corsa con lui vi erano però anche Elena e Lorenzo, davvero molto apprezzati dagli esperti di musica e spettacolo delle varie testate cartacee e online.

Premio Oreo annunciato da Giulia Stabile

Trionfante, Giulia Stabile, l’ex vincitrice di Amici, che ha potuto realizzare il suo sogno volando oltre Oceano e non solo e danzando nel corpo di ballo di Rosalia in tour, ha assegnato il premio Oreo del valore di 30 mila euro ad Emiliano.

Gli altri premi?

Premio Marlù presentato da Giulia Pauselli: a tutti

presentato da Giulia Pauselli: a tutti premio delle radio ad Angie. La cantante è stata invitata ad una delle tappe dell’RDS Summer Festival. Al Radio Zeta Live il 2 settembre invece è stato invitato Lorenzo. Agli eventi di Radio 105 sono stati invitati tutti e tre i cantanti finalisti così come agli eventi di Radio Kiss Kiss che partono il 30 maggio a Torino in Piazza Castello.

Le compagnie di danza internazionale, come dicevamo, hanno lanciato offerte a molti ballerini della scuola: da Alex, uscito prima della Finale, fino ad Alessio che, ancor prima della proclamazione del vincitore, ancor prima di alzare la coppa di categoria, ha potuto ammirare un filmato tutto per lui con una offerta lavorativa e di studio importante così come Emiliano e Nicola.