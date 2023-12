Si chiama Sara Sorrenti, in arte Sarafine ed è la vincitrice di X Factor 2023. Conosciamola meglio, grazie ad alcune informazioni su di lei che si trovano in rete: ecco chi è Sarafine, vincitrice di X-Factor 2023.

Chi è Sarafine (Sara Sorrenti), vincitrice di X-Factor 2023: eta e Instagram

Sarafine, nome d’arte di Sara Sorrenti, è la nuova vincitrici di X Factor 2023. La cantante ha gareggiato con il team capitanato da Fede. 34 anni nata in Calabria nel 1989, oggi vive a Bruxelles.

Quello che sappiamo sulla sua carriera è che prima di dedicarsi completamente alla musica, Sarafine si divideva tra il lavoro di assistente amministrativa, occupandosi di contabilità e tasse, e quello di musicista. Ed è proprio la musica ad avere un ruolo fondamentale nella sua carriera tanto da portarla a licenziarsi dall’azienda dove lavorava per dedicarsi al suo sogno. Sarafine raccoglie più stili musicali: dubstep, tecno, trap, drill, pop, a formare un electro-pop ipnotico. Ma non solo, perché scrive, canta, produce, suona tutto in prima persona. Questo le permette di portare sul palco una performance completa a tutti gli effetti.

Sarafine scrive i suoi testi in italiano e in inglese, come ricorda anche il programma: “Le sue melodie seguono armonie e sonorità inquiete che trasmettono un forte desiderio di rottura dalla monotonia della vita di tutti giorni, esprimono la necessità di deviare da un universo fatto di prevedibilità e rigore, per arrendersi all’incertezza, grande fonte di paure ma soprattutto di speranze”. Tra le sue canzoni citiamo invece il brano inedito Malati di gioia.

Per seguire le avventure musicali e non solo di SARAFINE, potete farlo collegandovi direttamente al suo profilo personale Instagram.

Sarafine: il percorso a X Factor 2023

A X Factor 2023 Sarafine ha ottenuto ben 4 sì quando si è presentata alle Audition con il suo brano inedito dal titolo Malati di gioia. Ai Bootcamp la cantante ha proposto la sua versione di The House of the Rising Sun di The Animals. Mentre agli Home Visit ha proposto Desert Rose di Sting. A prendersi cura di lei e della sua voce, con la speranza di portarla il più avanti possibile, è stato Fedez.

La finale

Durante la serata finale di X Factor 2023, Sarafine trionfa grazie alla sua esibizione. Si fermano ad un passo dalla vittoria, in ordine di classifica, gli Stunt Pilots, Il Solito Dandy, Maria Tomba.

Un percorso incredibile quello di Sarafine, che esibizione dopo esibizione ha saputo conquistare tutti trasportando il palco di X Factor in un club, reinterpretando brani straordinari come “Eleanor Rigby” dei The Beatles, “Get Up, Stand Up” di Bob Marley and The Wailers, “Tutto il resto è noia” di Franco Califano fino al suo travolgente inedito “MALATI DI GIOIA” che aveva ammaliato già alle Audition.