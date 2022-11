Chi è Oriana Marzoli la nuova concorrente del Grande Fratello Vip? È un’influencer nonché un volto fisso di Telecinco – il Canale 5 spagnolo – e nonostante sia nata in Venezuela ha raggiunto il successo e la popolarità in Spagna per aver partecipato a diversi reality. È conosciuta anche per le sue relazioni amorose più o meno famose. In Italia è stata la fidanzata dell’ex tronista Ivan Gonzalez: i due hanno anche partecipato insieme a un reality spagnolo La Casa Fuerte.

Oriana Marzoli, chi è la bella venezuelana che tiene banco al Grande Fratello Vip

La Vippona è una degli ultimi acquisti del reality di canale 5. E’ entrata infatti nella Casa più spiata d’Italia lo scorso 3 novembre e il suo ingresso ha, per così dire, svegliato al Casa. Si è attirata le antipatie delle donne, soprattutto di Antonella Fiordelisi ma si è conquistata le simpatie degli uomini, soprattutto di Daniele Dal moro e Antonino Spinalbese. La Vippona infatti era indecisa tra i due, ma stanotte la sua scelta è ricaduta sull’ex di Belen Rodriguez con cui ha passato una notte di passione sotto le coperte.

Ma chi è Oriana Marzoli? Età, lavoro, Chirurgia estetica, curiosità e Instagram

Oriana Marzoli è nata il 13 marzo del 1992 a Caracas, in Venezuela. Ha dunque 30 anni tondi tondi. Non è altissima, infatti è 162 cm, ma è fatta veramente bene. Un fisico mozzafiato che ahimè è frutto del chirurgo estetico e non di madre natura.

Non è un mistero infatti che l’infleuncer è ricorsa al bisturi per rifarsi il seno aumentandolo di tre misure e poi ha fatto acido ialuronico alle labbra e ad alcune rughe. Pare anche che abbia ritoccato il naso e i glutei ma lei lo nega. Fatto sta che se prendiamo in esame delle foto fatte nel 2012 ci rendiamo conto che la ragazza ha cambiato completamente aspetto.

Oriana Marzoli è decisamente cambiata: sembra proprio un’altra persona. Mentre Antonella Fiordelisi ha ritoccato solo le labbra: nella foto a sinistra è semplicemente più piccola, nella foto a destra è più matura.

Oriana Marzoli e la sua storia tormentata con l’italiano Tony Spina

Oriana Marzoli è un habitué dei reality, infatti in Spagna ha preso parte a decine di reality. Il suo percorso in Tv inizia come tronista della versione spagnola di Uomini e Donne, Muieres Y Hombre. Nella trasmissione sceglie un ragazzo con cui rimane fidanzata – tra alti e bassi – per molti anni, appassionando i telespettatori per la sua storia tormentata.

Infatti Oriana non viene scelta dal tronista Cristian Perez diventando tronista a sua volta. Qui si innamora dell’italiano Tony Spina. Pur di stare con il ragazzo infrange il regolamento e lo incontra fuori dal programma. La trasmissione quindi decide di rimandare il Trono di Oriana, permettendo ai due ragazzi di conoscersi fuori.

La relazione lontana dalle telecamere non dura a lungo così Oriana torna nel programma come tronista, ma ha un’amara sorpresa: anche Tony è un tronista. Così La Marzoli, molto innamorata, lascia il trono per andare a sedere tra le corteggiatrici di Tony. Alla fine i due decidono di uscire insieme dal programma.

Oriana Marzoli Fidanzato e Vita Sentimentale

Oriana Marzoli dunque è stata fidanzata molti anni con Tony Spina. I due partecipano al reality “Survivors 2014” la versione spagnola de L’Isola dei famosi. Il percorso di Oriana si interrompe dopo pochi giorni, mentre Tony continua. Lei durante il periodo di lontananza da Tony, lo tradisce con un ex concorrente del Grande Fratello Spagnolo. Tony la perdona e i due partecipano insieme ad Amor Aproba – reality della Tv Cilena, dove Oriana diventa una vera e proprio star – ma tra i due la storia naufraga nuovamente. E’ stata poi fidanzata anche con:

Ivan Gonzalez: i due partecipano assieme al reality La casa Fuerte ma la loro storia è finita;

i due partecipano assieme al reality La casa Fuerte ma la loro storia è finita; E poi ancora con Cristiano Iovino e Luca Daffrè.

Con Antonino Spinalbese all’interno del Grande Fratello Vip ha imbastito una relazione. Durerà?

Profilo Instagram Ufficiale: @orianagonzalezmarzoli, supera i due milioni di Followers.