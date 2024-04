Aras Şenol sta per sbarcare in Honduras. Chi è il concorrente de l’isola dei Famosi 2024, che sta per giungere al reality show condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria? In attesa di vederlo tra i naufraghi del programma, che partirà il prossimo 8 aprile, scopriamo qualcosa di più su questo attore turco, già noto al pubblico italiano.

Aras Şenol a L’Isola dei Famosi 2024

Dopo mesi di indiscrezioni e gossip la produzione de L’Isola dei Famosi ha finalmente annunciato il nome dei concorrenti ufficiali dell’edizione 2024. Il primo è stato quello di Aras Şenol, un volto ben noto al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione alla soap turca Terra Amara.

L’attore turco, che nella serie sugli Yaman presta il volto a Cetin, ha annunciato la sua partecipazione a l’isola dei Famosi 2024 con un breve clip sui social network. Per Şenol si tratta della sua prima volta in un format del genere, ma l’attore non nasconde che allo stesso tempo si tratta di un sogno che si realizza. In un’intervista di qualche tempo fa a Verissimo di Silvia Toffanin, Aras Şenol non aveva fatto mistero che gli piacerebbe moltissimo lavorare in Italia. Con L’Isola dei Famosi farà una vera e propria full immersion nella lingua, che potrebbe aprirgli altre importanti porte. Ma scopriamo qualcosa di più sull’attore turco.

Aras Şenol, biografia e vita privata

Nato a Istanbul il 4 luglio 1993, è un attore turco ma anche un ex modello e atleta. È laureato in Belle arti all’Università di Yeditepe e – dopo aver esordito a teatro nel 2016 – ha preso parte a diverse serie televisive. Dal 2018 al 2022 ha indossato i panni di Cetin in Terra Amara, ruolo che gli ha permesso di raggiungere una grande popolarità anche fuori dai confini nazionali.

Aras Şenol è legato sentimentalmente a Eylul Sahin. La coppia ha svelato ai microfoni di Verissimo i dettagli della loro storia d’amore e i sogni per il futuro: “Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l’importante è stare insieme“.

Tra le grandi passioni di Şenol ci sono le moto e i viaggi, ma l’attore ha anche un sogno nel cassetto: poter vivere in Italia.