Chi è Angela Melillo? Cosa fa nella vita? Scopriamo tutte le curiosità ed i dettagli relativi al concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

Angela Melillo, chi è, cosa fa, da dove viene?

Angela Melillo è una nota showgirl italiana: approda in tv nel 1991 all’età di 24 anni. E’ nata il 20 giugno del 1967 a Roma. La ricordiamo soprattutto per il suo ruolo da protagonista al Bagaglino, ma nel corso della sua carriera non è mancata la recitazione.

Prende parte infatti, a varie fiction Mediaset e Rai come Il Maresciallo Rocca, Don Matteo e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Nel 1992 conduce, al fianco di Teo Teocoli e Gene Gnocchi, Scherzi a parte. Quest’anno approda come naufraga all’Isola dei Famosi 2021. Come se la caverà nella sfida con la natura e con se stessa?

Angela Melillo: chi è, altezza, età, professione, Instagram