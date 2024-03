Domenica 10 Marzo 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con“Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.

“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio sul NOVE: ospiti e anticipazioni 10 Marzo 2024

Fabio Fazio e tutta la sua squadra di “Che Tempo Che Fa” si preparano al nuovo appuntamento di stagione in onda Domenica 10 marzo 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+. Apre la diretta alle ore 19.30 il nuovo spazio “Che tempo che farà”, l’inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all’inizio della prima puntata della nuova stagione tv di “Che tempo che fa”, alle ore 20.00, con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”.

Ospiti della puntata del 10 Marzo

Durante la puntata di Domenica 10 marzo nello studio di Che tempo che fa, si alterneranno nuovi ospiti.

In esclusiva il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres. In carica dal primo gennaio 2017 e rieletto nel 2021 per un secondo mandato quinquennale, Guterres è il nono ufficiale a ricoprire il ruolo di Segretario Generale dell’ONU, dopo essere stato Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) dal 2005 al 2015 e Primo ministro del Portogallo dal 1995 al 2002.

Diego Abatantuono e Giorgio Panariello, tra i protagonisti della nuova stagione di “LOL – Chi ride è fuori”; Mahmood, sesto classificato al 74° Festival di Sanremo con il brano “Tuta Gold”, già disco di Platino e che ha raggiunto le vette dell’airplay radiofonico e oltre 60 milioni di stream globali; il produttore e musicista Guido De Angelis, fondatore insieme al fratello Maurizio del duo musicale Oliver Onions, che ha firmato, in oltre 60 anni di carriera, le colonne sonore di serie cult come “Sandokan” e dei più famosi film degli anni ’70 e ’80, tra cui “Continuavano a chiamarlo Trinità”, “Altrimenti ci arrabbiamo”, “Zorro”, “Il corsaro nero” e molti altri.

E ancora: Don Davide Banzato, autore del libro “I miei viaggi del cuore. Con san Francesco, sant’Antonio e san Pio da Pietrelcina”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Lisa Licitra, Direttore Scientifico del CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica; Massimo Giannini; Michele Serra.

Ospiti al Tavolo di Che tempo che fa

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: la pilota di rally Rebecca Busi, unica pilota donna italiana ad aver disputato quest’anno il leggendario rally Dakar; Max Giusti, conduttore della nuova stagione di “Boss in incognito”; Il Tre, in gara al 74° Festival di Sanremo con “Fragili”; l’agente immobiliare e volto tv Gianluca Torre, tra i protagonisti di “Casa a prima vista” su Real Time; Cristiano Malgioglio; Simona Ventura. Torna al tavolo anche Guido De Angelis.