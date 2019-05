“Che tempo che fa“ torna in prima serata su Rai1 con una nuova puntata condotta da Fabio Fazio con la complicità di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Questa settimana però il talk show di successo della domenica sera di Rai1 sarà in versione ridotta per via delle Elezioni Europee 2019. Intanto scopriamo ospiti ed anticipazioni di domenica 26 maggio 2019.

Che tempo che fa oggi su Rai1

Domenica 26 maggio alle ore 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio. Questa settimana il popolare programma televisivo andrà in onda versione ridotta senza il consueto momento del Tavolo di Che tempo che fa. Il motivo? Semplice, in seconda serata spazio allo Speciale Porta a Porta elezioni europee 2019 dalle ore 20.35.

Che tempo che fa, ospiti 26 maggio 2019

Ospiti del 26 maggio 2019 di Che tempo che fa uno dei numeri 10 più forti della storia del calcio. Si tratta di Roberto Baggio, vincitore nel 1993 del Pallone d’oro pronto a raccontarsi alla scrivania di Fabio Fazio. Considerato uno dei campioni del calcio mondiale, Baggio è ancora oggi uno dei calciatori più amati nel nostro paese e in tutto il mondo.

Ma non finisce qui, ospite in studio anche Jean Todt, il Presidente della Fia, Federazione internazionale dell’automobile e storico dirigente sportivo, che nei suoi 16 anni in Ferrari ha contribuito a far vincere 14 mondiali di Formula 1 e 106 Gran Premi.

Ospite musicale della puntata Cesare Cremonini, che festeggerà dal vivo i primi 20 anni dal grandissimo successo di “50 special”, hit dei Lunapop contenuto nel disco “…Squerez?”. Cremonini, inoltre, dal salotto di Fabio Fazio rivelerà anche le prime grandi novità del prossimo tour “Cremonini stadi 2020”. A completare il parterre di ospiti anche il comico ed attore Enrico Brignano.

L’appuntamento con Che tempo che fa è la domenica in prima serata su Rai1.