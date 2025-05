“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni e ospiti di domenica 18 maggio 2025

Domenica 18 maggio 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 18 maggio 2025

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco a Fabio Fazio come sempre troveremo anche in questa puntata Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto gli ospiti per le interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck. Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 18 maggio 2025

Ospite della puntata la segretaria del PD Elly Schlein. In studio arriverà poi in esclusiva Renzo Arbore per festeggiare i 40 anni di Quelli della notte.

Seguiranno poi: Alessandro Gassman: nell’attesa della nuova stagione di Un professore, l’attore torna al cinema con Mani nude di Mauro Mancini, dal 5 giugno. Alla vigilia dei suoi 70 anni, in questa puntata troveremo anche Diego Abatantuono, tra i più grandi e amati attori del cinema italiano.

Per commentare l’attualità, la giornalista, scrittrice ed ex direttrice di Hollywood Reporter Roma Concita De Gregorio, autrice del libro Di madre in figlia, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera e scrittore. Torna in studio, la giornalista Cecilia Sala, imprigionata a Teheran. Non mancheranno l’editorialista di la Repubblica Massimo Giannini e il giornalista e scrittore Michele Serra.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti. Ospiti della puntata: Noemi: live con il nuovo singolo Non sono io, estratto dall’album Nostalgia, Ale e Franz, Gigi Marzullo, in tv a fianco di Serena Autieri nel nuovo after show Serenight, Herbert Ballerina e Giucas Casella.