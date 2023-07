Che tempo che fa torna in tv nella stagione 2023-2024, ma approda sul Nove dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai. Ecco tutte le anticipazioni, la data di messa in onda e il cast della ventunesima edizione, la prima su Discovery Warner Bros.

Che tempo che fa 2023-2024: quando in tv sul NOVE

Il passaggio di Fabio Fazio e di tutta la squadra di Che tempo che fa sul canale Nove dopo l’addio alla Rai è noto a tutti. Durante la presentazione dei Palinsesti Discovery Warner Bros 2023-2024 è stata rivelata la data di inizio della nuova stagione, ma anche il cast. Dopo 20 anni di successo in Rai, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio approda in prima serata sul Nove da domenica 15 ottobre 2023 con grandi novità. La prima riguarda il nuovo spazio “Che tempo che farà” in onda dalle 19.30 con la presenza fissa di Nino Frassica, Fabio Fazio, il cast, gli ospiti e anche il pubblico del programma.

Alle 20.00 appuntamento con l’inizio del programma classico con l’anteprima, le grandi interviste e gli ospiti. Accanto a Fazio l’insostituibile Luciana Littizzetto protagonista di un monologo della durata di mezz’ora in prime time. Infine la parte finale del programma intorno a “Il tavolo” al via dalle ore 22.00 tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Che tempo che fa di Fabio Fazio, il cast della nuova edizione in onda sul NOVE

“Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio approda su NOVE da ottobre 2023 dopo venti straordinarie edizioni in Rai. Un successo straordinario per uno dei talk show più longevi della televisione italiana: quasi 5.000 ospiti in oltre 1.300 puntate con interviste epocali che hanno fatto la storia della televisione. Indimenticabile quella realizzata a Sua Santità Papa Francesco, ma come non menzionare anche l’intervista a Barack Obama, Michail Gorbačëv, Lady Gaga, Meryl Streep, Maradona, Woody Allen e tanti altri.

Nel cast della prima edizione di CTCF targato Nove ritroveremo Filippa Lagerback, Luciana Littizzetto e tutto il cast al completo. Presenze fisse: Michele Serra, Nino Frassica, Roberto Burioni, Massimo Giannini, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini, Nino Frassica e Francesco Paolantoni. A loro si aggiungeranno come presenze fisse: Ornella Vanoni e Ubaldo Pantani. Da segnalare anche la new entry Tommaso Zorzi che non sarà una presenza fissa del cast.

In conferenza stampa Fazio ha ringraziato tutta la squadra di Che tempo che fa: “grazie è la parola che voglio dire ai nuovo colleghi che ci hanno dato questa seconda possibilità di rinascita. Dopo 40 anni di carriera, rinascere è bellissimo. Già sei anni fa si poteva compiere questo passaggio. E’ arrivato in un momento di entusiasmo, essere ben accolti, l’affetto che abbiamo trovato tutti assieme, è quello che di più bello si possa desiderare. Grazie di cuore. La libertà di essere contemporanei è il valore su cui ci siamo trovati con grande allegria“.

L’appuntamento “CHE TEMPO CHE FA” di Fabio Fazio è da domenica 15 ottobre 2023 dalle ore 19.39 sul NOVE.