Fabio Fazio dice addio alla Rai. Il conduttore, volto noto della trasmissione ‘Che tempo che fa’ abbandona il servizio pubblico per stringere un accordo quadriennale con Warner Bros. Discovery. La multinazionale statunitense, nata dalla fusione di WarnerMedia e Discovery, ha quindi messo sotto contratto Fabio Fazio. Ma cosa sta accadendo in Rai? Dall’insediamento del nuovo governo Meloni sembrano essere cambiate molte cose. In atto c’è una vera rivoluzione, dato che solo pochi giorni fa ci sono state le dimissioni dell’amministratore delegato Carlo Fuortes. Ora è toccato a Fabio Fazio fare le valigie.

Fabio Fazio dice addio alla Rai, passa a Nove

A ufficializzare l’addio, è stata una nota della società che ha spiegato come Fabio Fazio sarà già in onda il prossimo autunno sul canale Nove. Con lui, ci sarà anche Luciana Littizzetto.

“Nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale. Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio – commenta Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery – e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile. Per questo siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme, certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali TV e ancor più in generale il gruppo Warner Bros. Discovery in Italia”.

Il tweet ironico di Salvini su Fazio e la Littizzetto

Alla notizia dell’addio alla Rai di Fabio Fazio e della Littizzetto, Matteo Salvini ha voluto esprimere il proprio sentimento attraverso un tweet ironico. Tra il segretario della Lega e il conduttore, c’era stato in passato qualche screzio legato soprattutto alla differenza di pensiero politico. Per questo Salvini ha scritto: “Belli ciao“, riprendendo il titolo di un canto popolare italiano dedicato alla Resistenza.