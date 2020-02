La Champions League sta entrando nel vivo con gli incontri di andata degli ottavi di finale. E martedì 25 febbraio 2020 in chiaro su Canale 5 vedremo una grande partita, quella tra Napoli e Barcellona. Allo Stadio San Paolo di Napoli si gioca martedì 25 febbraio in prima serata, uno dei match più attesi degli ottavi di finale di Champions League.

Napoli Barcellona, martedì 25 febbraio in prima serata su canale 5

Gli azzurri padroni di casa puntano sui gol del cannoniere polacco Arkadiusz Milik per avere la meglio sulla forte formazione catalana. La gara di ritorno si giocherà il 18 marzo in Spagna.

La Coppa dei Campioni fa impazzire i tifosi: ma come è nata?

La massima competizione europea calcistica, è nata a causa di una lite tra francesi e inglesi. Ebbene si…

Da sempre è noto che i francesi e gli inglesi non si piacciano troppo e a causa di una loro rivalità che è nata la Champions League. Ma cosa è successo esattamente? Continuate la lettura, ve lo spieghiamo…

Dobbiamo tornare indietro al 1954 quando il giornale britannico “Daily Mail” definì il Wolverhampton come la squadra più forte del mondo. Una frase che non andò giù al giornalista francese Gabriel Hanot della rivista “L’Équipe”, che propose la creazione di un torneo per dimostrare chi fosse il numero uno.

Così nel 1955/1956 si giocò la prima Coppa dei Campioni: vinse il Real Madrid, che battè i francesi dello Stade de Reims. Un trofeo “pesante”. L’attuale coppa è alta 73,5 centimetri e pesa 7 chili e mezzo: è l’equivalente del peso di poco meno di 17 palloni ufficiali utilizzati per il torneo di quest’anno.

Anche le donne pazze della Champions League

Ma la Coppa dei Campioni non appassiona solo gli uomini che notoriamente “amano il calcio più della moglie” ( a volte😊) ma anche le donne sono delle super tifose!!

Stando ad una ricerca realizzata dal gruppo Expedia (partner della Uefa che organizza il torneo), le donne battono i rivali maschi quando si tratta di pianificare le vacanze in funzione di una partita: il 71% delle tifose lo fa, mentre i tifosi si fermano a quota 67%.

L’amore per il calcio fino a che punto arriva?

Ma c’è da dire che il calcio smuove gli animi e fa mobilitare un intero popolo…Basta pensare ai Mondiali di Calcio dove l’unità che si respira è tangibile. Tifosi festanti, bandiere della propria nazione e un’ovazione di piazze che è bella da vedere… Alcuni tifosi fanno vere e proprie pazzie per vedere la propria squadra del cuore!!

Vi riportiamo al storia di un super tifoso del Liverpool, Simon Wilson. Nel 2019 ha dovuto arrangiarsi per raggiungere Madrid dove si sarebbe svolta la finale tra la sua squadra e il Tottenham. Non potendo comprare un biglietto aereo (troppo costoso), ha acquistato su Facebook una scassatissima macchina da 50 euro, impiegando 22 ore per arrivare nella capitale spagnola. Un amore ricambiato visto che il Liverpool ha poi vinto!

E voi quali pazzie avete fatto per il calcio? Raccontatecelo.