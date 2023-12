La Champions League 2023-2024 entra nel vivo della gara con la sesta giornata dei gironi. Ecco tutte le partite in chiaro e in streaming trasmesse sulle reti Mediaset tra martedì 12 e mercoledì 13 dicembre 2023.

Champions League in tv: Inter-Real Sociedad in prima serata su Canale 5

Martedì 12 dicembre 2023 dalle ore 21.00 appuntamento con Inter-Real Sociedad, il match valido per l’ultima giornata dei gironi di Champions League 2023-2024. La partita sarà trasmessa in prime time sulla prima rete Mediaset, ma sarà disponibile anche in modalità streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono pronti a scendere in campo contro gli spagnoli di Imanol Alguacil alla ricerca della vittoria. Entrambe le squadre sono in testa al girone con 11 punti. Agli spagnoli per passare basterebbe un pareggio, mentre per l’Inter è importante vincere. La telecronaca della partita è affidata a Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.

A seguire il post-partita con Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della sesta giornata di Champions.

Champions League 2023-2024, tutte le partite della sesta giornata in tv

Ecco il calendario completo con tutte le partite della sesta giornata della Champions League 2023-2024 trasmesse in chiaro in tv.

MARTEDÌ 12 DICEMBRE

Inter-Real Sociedad, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. Inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli;

Napoli-Braga, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Inviato: Carlo Landoni;

PSV-Arsenal, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Fabrizio Ferrero;

Lens-Siviglia, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Michele Corti;

Salisburgo-Benfica, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Giampiero Foglia Manzillo;

Union Berlino-Real Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Mino Taveri;

Manchester United-Bayern Monaco, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity con la telecronaca di Roberto Ciarapica;

, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity con la telecronaca di Roberto Ciarapica; Copenaghen-Galatasaray, in diretta in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Federico Mastria.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE