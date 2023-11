Cesara Buonamici ha conquistato, con il passare delle puntate, i telespettatori del Grande Fratello. La giornalista, in veste di opinionista, piace al pubblico da casa grazie ai suoi giudizi sempre pacati e oggettivi. Vediamo insieme cosa ha rivelato la Buonamici di questa nuova esperienza.

Cesara Buonamici racconta la sua esperienza come opinionista del Gf

La nota giornalista, uno dei volti simbolo del Tg5, ha deciso quest’anno di lanciarsi in una nuova avventura professionale. La stiamo infatti vedendo ogni lunedì e giovedì sera negli studi del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini nelle vesti, di opinionista. Cesara Buonamici ricopre con gran classe quel ruolo e con il settimanale ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’ ha tratto un bilancio di questa esperienza.

“Sono arrivata al programma serena e molto curiosa. I miei colleghi giornalisti sono divertiti. Non si sa a chi potrebbe toccare la prossima volta“.

Importante per Cesara Buonamici è saper ascoltare i concorrenti, soprattutto quello che non dicono. Per valutare i loro comportamenti e capire la loro personalità, occorre seguirli h24 e fare attenzione ai loro gesti e cambi d’umore repentini. Fino ad ora non ha mai polemizzato con nessuno di loro:

“Non sono lì per polemizzare con questo o quello. Il mio obiettivo e compito è offrire ai numerosi telespettatori alcuni elementi sui quali riflettere. Saranno poi loro a decidere chi è meritevole di restare o uscire dalla Casa“.

A lei spetta un compito molto delicato, quello di dare l’immunità ad alcuni dei partecipanti: “È un giudizio legato al momento e alla situazione del gioco. Bisogna, secondo me, essere giusti in relazione all’attimo in cui si salva qualcuno“.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la giornalista dopo un lungo fidanzamento, si è sposata con un medico israeliano.

“Mio marito Joshua guarda abbastanza, ma è più interessato agli inquilini che a me. Mi conosce già molto bene“.

Curiosità e riti prima di andare in onda

Cesara Buonamici ha rivelato di non avere particolari riti prima di andare in onda. A volte infatti deve fare le corse perché dopo la conduzione del Tg5 inizia una nuova puntata del Grande Fratello. Ma ci sono due cose che nel suo camerino non possono mai mancare: “Acqua e barrette al cioccolato“.