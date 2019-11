Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati scelti ufficialmente come conduttori di Ex on the Beach 2 Italia su MTV. La coppia nella vita debutterà a breve su SKY anche come coppia alla conduzione.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser conduttori di Ex on the Beach 2 Italia

L’ufficialità della news è arrivata oggi, mercoledì 6 novembre 2019. A confermare che saranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser i conduttori di Ex on the Beach 2 Italia è stata la stessa Cecilia in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

«Un ringraziamento ancora a quelli che a tutti quelli che hanno fatto parte di questi giorni magici a Sevilla. Orgogliosa di entrare a far parte della famiglia di Mtv Italia @IgnazioMoser. Siete pronti per vedere delle belle?» le sue parole.

Definita power couple dalle parti di Mtv Italia, i due “piccioncini”, la cui storia d’amore è nata nella casa del Grande Fratello 2017, ereditano il timone della versione italiana di Ex on the beach da Elettra Lamborghini.

Del resto, chi meglio di Cecilia e Ignazio per condurre un format che fa del ritorno degli ex (citofonare Francesco Monte…) la sua principale caratteristica? Ottima scelta, dunque? O i gossip sulla sorella di Belén ed il fidanzato rischiano di appannare il meccanismo del programma?

Ex on the Beach 2 su Mtv Italia da gennaio 2020

Annunciati i nomi dei nuovi conduttori, MTV Italia ha fatto anche sapere che la versione italiana numero 2 di Ex on the Beach andrà in onda a breve sul canale 133 di Sky e su Now Tv (in streaming per almeno due settimane di prova).

Al momento, infatti, la prima delle nuove puntate della trasmissione, col debutto di Cecilia e Ignazio alla guida del racconto, è attesa sul piccolo schermo dal prossimo gennaio 2020: una novità dopo le feste di Natale.