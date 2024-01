Torna l’appuntamento con C’è posta per te, il people show di successo condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, sabato 27 gennaio 2024.

C’è posta per te, la terza puntata su Canale 5

Sabato 27 gennaio 2024 dalle ore 21.30 va in onda la terza puntata del people show campione di ascolti del sabato sera di Canale 5. Maria De Filippi è pronta a fare compagnia a milioni di telespettatori con una nuova imperdibile puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Come sempre il cuore del programma sono le storie di persone comuni che si ritrovano separate da una busta per incomprensioni, tradimenti o semplicemente per scelte di vita differente. Un percorso di ricongiungimento in cui la De Filippi gioca un ruolo a volte davvero cruciale riuscendo a far riflettere protagonisti e pubblico in studio e da casa.

Ma passiamo agli ospiti della puntata di stasera, sabato 27 gennaio 2024. Dopo la partecipazione in studio di grandi ospiti da Stefano De Martino a Paolo Bonolis, da Sabrina Ferilli fino agli attori di Terra Amara, questa sera ospite sarà Luca Argentero. L’ex concorrente del Grande Fratello, oggi affermato attore di successo sarà protagonista di una indimenticabile sorpresa.

C’è posta per te, boom di ascolti per Maria De Filippi

Stando alle anticipazioni sulla puntata di C’è posta per te di stasera, sabato 27 gennaio 2024, Luca Argentero “sarà in studio per una indimenticabile sorpresa: l’acclamato e seguitissimo attore di cinema e fiction. L’attore sarà la gradita sorpresa di una storia piena d’emozioni e aprirà la puntata”.

L’attore, attualmente in onda con la nuova stagione di Doc – Nelle tue mani, sarà il gradito regalo per il destinatario di una bellissima ed emozionate sorpresa. Un ospite che sicuramente attirerà l’attenzione del pubblico e del telespettatori verso il programma giusto alla ventisettesima edizione. La stagione 2024 di C’è posta per te è composta da nove puntate. Le prime tre hanno già fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti. Basti pensare che l’ultima puntata di sabato 20 gennaio 2024 ha fatto registrare 4.655.000 telespettatori e il 30,5% di share asfaltando letteralmente “Tali e Quali” di Carlo Conti fermo a 2.899.000 telespettatori con il 17,2% di share.

Ricordiamo che il people show di Maria De Filippi terminerà il 16 marzo e si fermerà durante la settimana del Festival di Sanremo.