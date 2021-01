Quali sono, secondo le anticipazioni di C’è Posta per te 2021, gli ospiti della prima puntata in onda il 9 gennaio 2021 nella prima serata di Canale 5? Chi arriverà nello studio di Maria De Filippi per nuove entusiasmanti sorprese pronte a far piangere calde lacrime al pubblico presente in studio e ai telespettatori a casa? A dare il via alle danza saranno Sabrina Ferilli e Luca Argentero.

C’è Posta per te, anticipazioni: ospiti e promo prima puntata del 9 gennaio 2021

Cosa sappiamo della prima puntata di C’è Posta per te 2021? Le anticipazioni del people show condotto da Maria De Filippi sono apparse più che mai succulente. La padrona di casa, per la grande occasione, ha invitato due bravissimi attori molto amati dal grande pubblico. Chi? Sabrina Ferilli, che con la De Filippi è grande amica, e l’affascinante Luca Argentero.

Preparate dunque i fazzoletti perché due sorprese molto belle e commoventi coinvolgono da un lato la bellissima e bravissima Sabrina Ferilli accompagnata dalla mamma Ida e dall’altro Luca Argentero amatissimo Doc.

Cosa accadrà alla Ferilli e alla mamma? Non è dato saperlo. Sui social però c’è chi si lancia in ipotesi strampalate e sarà divertente veder chi avrà ragione. Qualcuno scrive che probabilmente sarà la Ferilli a far la sorpresa a sua madre o viceversa, altri ritengono, invece, che la Ferilli sarà vittima di uno scherzo organizzato da Maria De Filippi. In fin dei conti le due amiche giocano fra di loro da tempo e i loro scherzi sono ormai un motivo di attrazione per il pubblico che segue Tu si que vales. Come non dimenticare, infine, il colloquio a tre da Fazio a Che tempo che fa?

Luca Argentero è invece ormai un ospite fisso nel programma. Non passa anno che qualcuno non richieda la sua presenza in studio per sorprendere fidanzate, mogli, sorelle, mamme, figlie, amici o parenti vari. Il bell’attore, che sta impazzendo di gioia per la figlia piccola, è reduce da un enorme successo della fiction di Rai 1, Doc – Nelle tue mani. Oltretutto la serie tv è approdata anche in Francia lo scorso 6 gennaio e pare aver portato a casa ottimi risultati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Maria De Filippi contro Carlo Conti: una sfida in amicizia

Sabato 9 gennaio 2021 si sfideranno, sulle due ammiraglie avversarie, due grandi amici ovvero Maria De Filippi e Carlo Conti. Chi avrà la meglio? Da un lato, su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Affari Tuoi – Viva gli Sposi. Il programma sarà trasmesso sull’ammiraglia dalle 20:30 circa e durerà due ore o poco più.

Fino ad ora Conti ha ottenuto ottimi ascolti. Il pubblico ha apprezzato il gioco dei pacchi e soprattutto tutte le novità introdotte per renderlo più appetibile. Negli ultimi due sabati il conduttore ha portato a casa un successo dopo l’altro fidelizzando il pubblico televisivo.

C’è Posta per te, però, è sempre stato un programma vincente. Anno dopo anno, pur non cambiando di una virgola nella sua formula, ha sempre affascinato milioni e milioni di spettatori tenendoli incollati su Canale 5 per ore e ore fra pianti e risate ovvero fra attimi di profonda commozione e momenti di immensa gioia.

Chi vincerà?