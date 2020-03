I telespettatori più attenti hanno certamente notato che, per la puntata di C’è posta per te di ieri sera, sabato 7 marzo 2020, in un sottopancia di Canale 5 è apparso un insolito avviso. Ma di cosa si tratta? Come mai dagli addetti ai lavori hanno deciso di rivolgersi direttamente a chi segue il programma da casa?

C’è posta per te 2020 in onda col pubblico in studio: “Il programma è registrato”

Nell’ottava puntata di ieri sera, ognuna delle nuove storie di C’è posta per te 2020 si è aperta con un’inedita scritta indirizzata agli spettatori della rete ammiraglia di Mediaset. Questo il testo apparso in sovrimpressione nel corso della popolare trasmissione:

“Questo programma – si è potuto leggere durante la messa in onda del nuovo appuntamento col people show – prevede la presenza di pubblico in studio perché registrato prima del DPCM del 4.3.2020″.

Insomma, viste le recenti disposizioni governative per il contenimento della diffusione del Coronavirus (Covid-19), dallo show del sabato sera hanno voluto chiarire che i presenti alle registrazioni hanno partecipato certamente in momenti precedenti alla messa in onda.

Un avviso ritenuto evidentemente doveroso e che, in qualche modo, si è anche reso necessario per informare gli spettatori che baci, vicinanza fisica e saluti affettuosi tra ospiti e protagonisti delle storie non sono certo avvenuti in diretta tv.

Lo spot Mediaset sul Coronavirus durante C’è posta per te 2020

Intanto, è arrivata anche una lodevole iniziativa da parte di Mediaset e proprio sul Coronavirus, che tanto sta preoccupando l’Italia intera e che rischia, come già accaduto per La Corrida di Carlo Conti, di far saltare la messa in onda di altri programmi tv.

Già durante C’è posta per te 2020, infatti, dal Biscione hanno trasmesso un nuovo spot, che informa tutti con chiarezza e che indica ai telespettatori i comportamenti da tenere per evitare il contagio e la diffusione del virus.

“Facciamolo tutti. Per la nostra salute” e “L’emergenza Coronavirus è una cosa molto seria, in tutta Italia” le frasi riportate dall’efficace messaggio, che invita chi è alla visione a rispettare quattro punti tanto semplici quanto al momento indispensabili:

1) Teniamoci a distanza di sicurezza gli uni dagli altri;

2) Evitiamo contatti fisici anche nei saluti;

3) Non frequentiamo aree affollate;

4) Laviamoci spesso le mani.