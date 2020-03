La Corrida di Carlo Conti è stata cancellata? Stasera, venerdì 6 marzo 2020, la terza puntata della nuova edizione del programma di Rai 1 non va in onda. Ecco perché e cosa c’è in prima serata al posto dell’amata trasmissione della Rai.

Perché stasera La Corrida non va in onda

Dalle ore 21.20 circa di stasera, La Corrida 2020 di Carlo Conti non va in onda ed il motivo sarebbe da ricercare nelle nuove disposizioni del governo, emesse contro la diffusione del coronavirus (COVID-19).

Dopo un primo stop al pubblico in studio per la zona di Milano, ora anche gli studi tv di Roma e di tutta Italia sono chiamati a rispettare le nuove misure riguardanti il contrasto e il contenimento del virus.

“Sono sospese – si legge nel testo del Dpcm, reso noto, sul sito del governo, in data 4 marzo 2020 – le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (…)”.

Misure stabilite nel rispetto della cautela di tutti, ma che hanno anche “costretto” La Corrida, che fa del pubblico “rumoreggiante” il suo fulcro televisivo, a non poter continuare con la messa in onda, di sicuro per questa settimana.

Ragion per cui, ad oggi il popolare programma non è previsto nel palinsesto del primo canale Rai. Potrebbe, però, non tornare in onda neppure nel prossimo periodo, anche perché, al momento, le nuove disposizioni hanno validità fino al prossimo 3 aprile 2020.

Cosa va in onda stasera al posto de La Corrida 2020 di Carlo Conti?

Ma, allora, cosa va in onda stasera al posto La Corrida 2020 di Carlo Conti? Cancellata, almeno momentaneamente, la terza puntata dedicata ai dilettanti allo sbaraglio, il conduttore di Rai 1 e relativi concorrenti lasciano spazio al talk show di rete.

A partire dalle ore 21.20 circa di questa sera, infatti, il giornalista Bruno Vespa conduce una puntata speciale di Porta a Porta, improntando la trasmissione proprio sull’emergenza Coronavirus in Italia e relativa gestione.

Lo speciale si intitola “Porta a Porta – L’Italia unita ce la farà” e il senso di questo cambio di programmazione è raccontare l’emergenza sanitaria nel Belpaese, ma anche lo sforzo che gli Italiani stanno facendo per provare ad uscire il più veloce possibile dalla crisi.

Attese in studio e in collegamento, allora, testimonianze dirette dalle zone più colpite e domande rivolte agli scienziati, chiamati a rispondere anche quando i quesiti rischiano di farsi davvero complessi.