Tutto pronto per la nuova edizione de La Corrida 2020, il talent show dei dilettanti allo sbaraglio condotto da Carlo Conti e Ludovica Caramis su Rai1. Ecco tutto quello che c’è da sapere e le anticipazioni sulla prima puntata di venerdì 21 febbraio 2020.

La Corrida di Carlo Conti torna su Rai1

Al via da venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 21.25 in prima serata su Rai1 la nuovissima edizione de La Corrida, il varietà dedicato ai ‘dilettanti allo sbaraglio’ condotto anche quest’anno da Carlo Conti con la complicità di Ludovica Caramis nel ruolo di valletta.

Una nuova spumeggiante edizione apre i battenti in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma dove tantissimi nuovi personaggi, rigorosamente non famosi, sono pronti a sfidarsi tra prove di canto, ballo e tanto altro. Al timone per il terzo anno consecutivo del programma cult di Corrado, ritroviamo Carlo Conti come sempre affiancato da Ludovica Caramis confermatissima nel ruolo di valletta e da una valletta scelta ogni settimana nel pubblico.

La Corrida 2020 su Rai1: le novità

Una delle novità di questa edizione 2020 è l’introduzione di una giuria di esperti composta da concorrenti delle precedenti edizioni del programma chiamati a giudicare e commentare le performance dei dilettanti allo sbaraglio che si alterneranno sul palcoscenico. La presenza della giuria di esperti non cambia minimamente il voto della giuria popolare, ossia il pubblico in studio che si conferma unico e solo giudice della competizione.

Anche quest’anno La Corrida non cambia rispetto alla storica Corrida di Corrado mantenendosi fedele all’originale. Presente l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, il semaforo posto al centro del palco, il pubblico in studio proveniente da ogni parte d’Italia pronto ad esprimere il proprio giudizio con pentole, fischietti, campanacci o applausi. Carlo Conti come sempre si godrà lo spettacolo e le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio seduto sullo sgabello proprio come faceva Corrado.

“La Corrida” è una produzione Rai in collaborazione con Banijay Italia. L’appuntamento è da venerdì 21 febbraio 2020 su Raiuno.