I David di Donatello 2020 sono pronti a premiare il miglior cinema italiano ed internazionale. Ecco la data della cerimonia di premiazione che si svolgerà in prima serata su Raiuno e che vedrà alla conduzione Carlo Conti.

David di Donatello 2020: quando in tv

C’è grandissima attesa per la 65esima edizione dei Premi David di Donatello, il premio cinematografico italiano assegnato dall’Ente David di Donatello dell’Accademia del Cinema Italiano a quelli che sono stati i migliori film, attori e cortometraggi dell’anno.

La cerimonia di consegna dei David di Donatello 2020 andrà in onda venerdì 3 aprile, in prima serata su Rai1 condotta per il terzo anno consecutivo da Carlo Conti.

Anche se non sono ancora state comunicate le nomination, possiamo anticiparvi che sono davvero tantissimi i film italiani e stranieri in corso, come gli attori e le attrici. Tra queste spunta il nome tra le papabili quello di Patrizia Bollini, l’attrice di San Marino che potrebbe entrare nella cinquina per il premio di “Migliore attrice non protagonista” per il ruolo di Valeria Corradini nel film “Solo cose belle” di Kristian Gianfreda.

David di Donatello 2020, le 26 categorie da premiare

Sono ben 26 le categorie di Premi dei David di Donatello tra cui sicuramente occupano un posto importante: miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura originale e non. E ancora: miglior attore e attrice protagonista, miglior attore e attrice non protagonista fino al premi per la miglior canzone originale.

Non mancheranno i Premi per il suono, gli effetti speciali visivi e per il documentario di lungometraggio. Confermati anche il Premio David Giovani introdotto dal 2004 e il premio al Miglior film straniero. Infine durante la serata saranno assegnati anche David speciale o alla carriera e il Premio David dello spettatore introdotto dallo scorso anno.