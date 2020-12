Cosa ci propongono i palinsesti di Rai e Mediaset per le festività natalizie? Quali cartoni Disney e film di Natale vedremo in TV da prima di Natale 2020 e nei giorni seguenti? Ecco tutta la programmazione. Non resta che sedersi sul divano o intorno ad un bel tavolo, con grandi e piccini, preparare qualche snack, prendere una bella copertina calda e godersi lo spettacolo. Durante le vacanze ci sarà modo di poter vedere molti cartoni animati anche in prima serata e di passare belle serate insieme a grandi e piccini.

Cartoni Disney e film di Natale 2020: cosa vedremo in tv?

Natale è uno dei periodi più belli dell’anno. Durante i giorni di festa ci si può sedere attorno al camino o sul divano sotto una calda coperta per guardare, con la famiglia riunita, tutti insieme una bella favola natalizia. Molti amanti della Disney aspettano con ansia questo periodo dell’anno. Il motivo? Sanno che quando i palinsesti Rai 1 Mediaset si spogliano, perdendo gran parte dei consueti appuntamenti con i loro programmi di punta, i buchi vengono riempiti da film d’animazione dedicati a tutta la famiglia e grandi classici.

Unico problema di quest’anno? L’arrivo di Disney +. Vista la concorrenza erano in pochi a credere che la programmazione natalizia sarebbe potuta essere ricca. Si pensava che la stessa Disney avrebbe puntato a chiamare utenti sulla propria piattaforma e non a distribuire i propri prodotti gratuitamente sui canali del digitale terrestre. Invece, soprattutto in Rai, i cartoni animati Disney non mancheranno.

Cosa vedremo dunque nelle prossime serate? L’appuntamento è soprattutto su Rai 1 e su Rai 2. La prima serata si accenderà a partire dalle 21:20 circa. I film in programmazione sono fra quelli più amati dal grande pubblico. Ecco alcuni titolo.

23 dicembre , Rai 2 : Alla ricerca di Nemo

, : 24 dicembre , Rai 2: Alla ricerca di Dory .

, Rai 2: . 28 dicembre , Rai 1 : Cenerentola

, : 29 dicembre , Rai 1: La bella e la bestia

, Rai 1: 30 dicembre , Rai 1: Biancaneve e i sette nani

, Rai 1: 31 dicembre, su Rai 2: Gli Aristogatti

Su Mediaset? A quanto pare i film d’animazione della Disney sono una prerogativa della Rai. Su Mediaset, però, continuerà la saga di Harry Potter. Così come su TV8 continueranno ad andare in onda, così come accade da qualche venerdì, i film della saga de Lo Hobbit.

Soul: il nuovo capolavoro su Disney+

Nel frattempo, su Disney +, arriverà il film di Natale del momento. Quale? Soul. Si tratta di un vero e proprio capolavoro firmato Disney e Pixar.

Il film racconta la storia di un uomo che proprio quando sta per realizzare il suo sogno e diventare jazzista professionista ha un piccolo incidente. Joe, così si chiama il protagonista, si ritrova nell’Aldilà. Qui Joe incontra 22 che pare non aver voglia di iniziare a vivere. Dopo mille peripezie Joe torna sulla Terra con 22 e da qui nasce una nuova avventura.

-L’articolo è in continuo aggiornamento per garantirvi sempre la programmazione TV più completa e affidabile.