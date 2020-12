Quali film di Natale vedremo secondo la programmazione natalizia della Rai per il periodo delle festività? Quali lungometraggi ci terranno cioè compagnia dal 20 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? Come ogni anno in questo periodo, infatti, i consueti programmi che conosciamo e amiamo andranno in ferie. I palinsesti subiranno numerosi cambiamenti e a tener compagnia ai telespettatori saranno pellicole adatte a tutta la famiglia e pronte a diffondere maggiormente lo spirito natalizio. Molti amanti del genere attendono con ansia questo particolare momento dell’anno per immergersi in commedie romantiche e divertenti e sognare davanti al televisore in compagnia delle persone più care. Cosa vedremo? Ecco alcune news.

Film sul Natale in onda su Rai 1: la programmazione delle Feste

Cosa vedremo nelle prime serate di Rai 1? Quali film natalizi verranno programmati nel palinsesto dell’ammiraglia Rai? Ecco tutte le prime news in nostro possesso.

Il 22 dicembre 2020 ad intrattenere il pubblico di Rai 1, in prima serata, ci penserà un grande classico, davvero intramontabile. La prima serata sarà tutta per Natale in casa Cupiello.

Il 24 dicembre 2020, giorno della Vigilia, invece, gli appuntamenti saranno diversi.

10:25 – Concerto di Natale in onda dal Teatro La Scala di Milano

in onda dal Teatro La Scala di Milano 17:00 – la puntata di Techetechetè sarà un vero e proprio Speciale Natale

sarà un vero e proprio Speciale Natale Ore 19:20 – Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco

celebrata da Papa Francesco Ore 21:30 – verrà trasmesso il film Heidi

Il 25 dicembre 2020, giorno del Santo Natale:

11:55 – sarà trasmesso il messaggio Natalizio e la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco

12:30 – andrò in onda il Concerto di natale da Assisi

14:00 – Belle & Sébastien , film per tutta la famiglia

, film per tutta la famiglia 17:00 – …Con amore Babbo Natale nuovo film natalizio

nuovo film natalizio 20:30: Il volo in onda da Piazza San Pietro

21:40: la serata terminerà con il film sul Natale intitolato Gli eroi del Natale.

Il 26 dicembre 2020 sarà la volta di Carlo Conti e di altri lungometraggi sul Natale

20:35 andrò in onda la puntata di Affari Tuoi (viva gli sposi!) condotta da Carlo Conti

condotta da Carlo Conti 22:50 sarà trasmesso il film Un bebè per Natale

Film natalizi su Rai 2: cosa vedere e quando

Dal 21 dicembre 2020 Rai 2 accenderà la magia del Natale programmando film su questo particolare momento dell’anno durante tutto l’arco della giornata. Un esempio? Si partirà, proprio lunedì, già dalle 7 con Quel complicato viaggio di Natale. Altri titoli in programma nello stesso giorno? Si passerà da Le nove vite del Natale a Scambiamoci a Natale per finire con La mia favola di Natale. Stessa cosa accadrà, con titoli diversi, nei giorni seguenti.

Il 22 dicembre 2020, in prima serata, a partire dunque dalle 21:20, andrò in onda lo show di Enrico Brignano: Un’ora sola vi vorrei per le feste.

Il 23 dicembre, invece, per tutta la famiglia vi sarà, sempre in prima serata, il film d’animazione intitolato Alla ricerca di Nemo. Spetterà proprio al simpatico pesciolino con la pinna trofica aprire le serate dei film Disney.

Il 24 dicembre 2020 andrò in onda Alla ricerca di Dory, altro film Disney. A seguire, invece, vi sarà il Concerto di Natale a L’Aquila – Canto di speranza.

Il giorno di Natale, invece:

14:00 – Quel natale che ci ha fatto incontrare

15:30 – Il miglior Natale della mia vita

18:50 – Il Natale che ho dimenticato

21:05 – Natale al Plaza

Il 26 dicembre 2020 in prima serata vi sarà: Natale alle Hawaii.

Il 29 dicembre 2020 ritornerà Enrico Brignano con: Un’ora sola vi vorrei per le feste.

Cosa andrà in onda su Rai 3: i film per Natale e programmi di intrattenimento

Perfino Rai 3 non sarà da meno. Il Natale cambierà anche il palinsesto della terza Rete Rai.

Il 24 dicembre 2020 alle 21:20 spazio al 44.mo Festival del Circo di Montecarlo.

Il 25 dicembre 2020, in prima serata, a tener compagnia al pubblico tv sarà Massimo Ranieri con: Qui e adesso.

