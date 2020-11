Che cos’è Affari tuoi – Viva gli sposi? Quando andrà in onda e chi sarà il conduttore del game show di Rai 1? Ecco un po’ di news sulla trasmissione che si appresta a tornare in onda sull’ammiraglia Rai dopo un accurato restyling. Tutti conosciamo Affari tuoi, il gioco dei pacchi più amato del piccolo schermo. Sono tre anni, però, che il game quiz non va più in onda dopo essere passato nella mani di importanti conduttori come: Paolo Bonolis, Antonella Clerici e anche Flavio Insinna. A tornare su Rai 1 non sarà però la stessa trasmissione. Cosa dovremo dunque aspettarci?

Affari tuoi – Viva gli sposi: Carlo Conti al timone

Affari tuoi o non Affari tuoi? Sembra una cosa alla Shakespeare, ma si tratta di una domanda lecita. Su Rai 1 vedremo il solito Affari tuoi oppure non sarà più il programma che conosciamo e abbiamo seguito per anni e anni? La risposta non è così scontata e semplice. Da un lato troveremo elementi del passato, dall’altro giocheremo con alcune novità.

Partiamo con la prima news: al timone del programma vi sarà Carlo Conti. La collocazione riguarderà la prima serata e la messa in onda avverrà, molto probabilmente, dal prossimo 26 dicembre 2020. Da quanto si apprende, almeno per ora, il game quiz prenderà il via subito dopo il TG1 della sera e quindi alle 20:30 e proseguirà fino alle 22:30 circa.

Cosa farà Conti in quelle 2 ore di diretta? Il conduttore giocherà con coppie di sposi. Ecco il motivo per cui lo show si chiamerà Affari tuoi – Viva gli sposi.

Il gioco e i premi per gli sposi

Proprio così a giocare sarà una coppia di sposi. La trasmissione cercherà di aiutare, nelle sei puntate previste, le coppie che convoleranno a nozze a realizzare i loro sogni.

Quindi al posto del concorrente proveniente da una determinata regione d’Italia avremo al centro una coppia di futuri sposi. Saranno loro a sedersi al tavolo vicino Carlo Conti e a tentare la sorte con la speranza di poter porre una prima importante pietra per il loro cammino insieme.

Niente Regioni, ovvero niente concorrenti provenienti dalle varie regioni con in mano i pacchi da scegliere. Al loro posto pare ci saranno diversi personaggi famosi. I concorrenti dovranno, dunque, di volta in volta, scegliere un Vip e sperare nella Dea Bendata.