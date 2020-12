Niente scuola, niente lavoro e tanto libero da impegnare mentre si rimane chiusi dentro casa fra un pranzo e l’altro. Cosa possiamo guardare fra cartoni Disney e film di Natale 2020 in tv? Come possiamo trascorrere al meglio il tempo con grandi e piccini ed entrare appieno nello spirito natalizio? Tutti i maggiori canali del digitale terrestre, e non solo, si sono impegnati per trasmettere la magia del Natale con commedia sentimentali e lungometraggi d’animazione. Ce ne è davvero per tutti i gusti. Controllando i palinsesti si passa dai film per gli inguaribili romantici, alle commedie divertenti, dai veri e propri cult, ai cartoni di ultima generazione. Ecco una mini guida su cosa guardare nei prossimi giorni.

Indice

Film di Natale e Cartoni Disney: la programmazione Rai

Il Natale dell’ammiraglia Rai e di Rai 2 si fa sempre più magico. Come ogni anno le due Reti trasmettono cartoni Disney molto amati da grandi e piccini. Perfino quest’anno andranno in onda le vicende di Nemo e Dory, ma anche quelle legate alle leggendarie ed amatissime Principesse. Da Cenerentola a Belle di La Bella e la Bestia. Tanti sono i film dedicati al Natale come: Natale la Plaza, Gli eroi del Natale. Ecco l’elenco completo dei film e cartoni disney in onda su Rai.

DATA FILM RETE ORARIO 24 dicembre Alla ricerca di Nemo Rai2 21.10 28 dicembre Cenerentola Rai1 21.20 29 dicembre La Bella e la Bestia Rai1 21.20 30 dicembre Biancaneve Rai1 21.20 31 dicembre Gli Aristogatti Rai2 21.10

La programmazione Mediaset: un Natale da sogno

E su Mediaset? Anche qui i film natalizi sono davvero immancabili. Non è Natale, ad esempio, senza un cult di questo periodo. Basta dire: Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Denholm Elliott e Ralph Bellamy. Si capisce subito che si tratta di Una poltrona per due in onda il 24 dicembre 2020 su Italia 1.

Su Canale 5? L’ammiraglia Mediaset propone durante tutte le giornate, al posto di Mattino 5, Uomini e Donne e Pomeriggio 5, film sul Natale. In prima serata? Si passa dal Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci al Capodanno con il GF VIP di Alfonso Signorini.

Canale 5

24 dicembre : Cristallo di rocca – Una Storia di Natale (ore 8:45); Natale a 4 zampe (ore 13:40) Concerto di Natale (ore 21:35).

: 25 dicembre : All I Want for Christmas (ore 11:00) Replica Concerto di Natale (ore 13:40) Natale a Bramble House (ore 16:45) Natale da Chef (ore 21:00) Micheal Bublé live at BBC (ore 21:00).

: 26 dicembre : Halvdan il giovane vichingo (ore 8:45) Harry Potter e i doni della morte parte II (ore 21:20) Il diario di Bridget Jones (ore 23:45).

Italia 1

24 dicembre : Fantaghirò (ore 3:25 del mattino) Balto (ore 14:30) Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (ore 16:05) Il Grinch (ore 19:30) Una poltrone per due (ore 21:35) Elf (ore 00:00).

: 25 dicembre : Fantaghirò 2 (4:20 del mattino) Balto 2 (ore 8:45) Balto – Sulle ali dell’avventura (ore 10:25) Dennis la minaccia (ore 14:05) Dennis la minaccia di Natale (ore 16:05) Polar Express (ore 19:30) Up & Down (Un Natale normale) (ore 21:05) Un amico molto speciale (ore 00:10).

: 26 dicembre : Fantaghirò 3 (ore 4:25 del mattino) Il ritorno di Prancer – La renna di Babbo Natale (14:35) Mi sono perso il Natale (ore 16:10) Fred Claus – Un fratello sotto l’albero (ore 19:30) Il ciclone (ore 21:40) Jack Frost (ore 23:50).

Rete 4

24 dicembre Cantando sotto la pioggia (09:05) I ponti di Madison County (ore 15:30) 7 spose per 7 fratelli (ore 21:20).

25 dicembre Sono un fenomeno paranormale (ore 9:05) Il conte di Montecristo (ore 15:00) Via col vento (ore 20:30) Un magico Natale (ore 00:50).

26 dicembre : Finalmente Natale (ore 7:50) Un bambino di nome Gesù (ore 9:05) Il mio amico Babbo Natale (ore 14:00) Storia di truffe e di imbroglioni (ore 16:30)

Natale 2020 in tv: cosa vedere su Sky?

Tutti gli abbonati Sky e Now TV avranno a disposizione una ampia programmazione di film natalizie e programmi adatti a tutta la famiglia. Il canale 303 propone già dal 1 dicembre molti film a tema. Alcuni titoli? Una poltrona per due, Natale in affitto, Fuga dal Natale, Natale all’improvviso, L’amore non va in vacanza, Il figlio di Babbo Natale e Bianco Natale.

Per l’Epifania vi sarà infine un regalo per tutti i più piccoli. Ad andare in onda sarà il film dei Me contro Te, la vendetta del signor S.