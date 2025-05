Ieri sera, a sorpresa, Denzel Washington ha ricevuto la Palma D’oro onoraria. L’attore era presente al Festival di Cannes per presentare fuori concorso il film Highest 2 Lowest di Spike Lee. Il riconoscimento, consegnato dallo stesso Lee, è giunto davvero inaspettato. Al contrario di Robert De Niro, infatti, non era stato annunciato precedentemente.

La premiazione di Denzel Washington, tra commozione e ringraziamenti

La Palma D’oro è uno dei premi di maggiore riconoscimenti nel mondo cinematografico. Riceverne uno, inaspettatamente, ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti di questa edizione di Cannes. Denzel Washington, sul palco con Spike Lee per presentare il nuovo film, è stato accolto da una standing ovation. Prima che cominciasse la premiere mondiale della pellicola, l’attore ha rivolto, visibilmente commosso, un discorso al pubblico: “Sono emozionato, è una grandissima sorpresa per me essere qui, una volta ancora a Cannes e ancora una volta collaborando con mio fratello Spike Lee”. ha detto.

Un momento che è stato davvero indimenticabile e inaspettato, sia per l’attore sia per i presenti in sala. Washington infatti è riuscito a partecipare al Festival nel suo unico giorno libero dallo spettacolo di Otello a Brodway. Il direttore della kermesse, Thierry Frémaux, ha colto di sorpresa il divo americano, consegnandogli il premio davanti a tutti.

Ma non è la prima volta che Cannes premia gli artisti senza preavviso. Nel 2022, infatti, l’attore Tom Cruise ha ricevuto una Palma D’oro poco prima della proiezione di Top Gun: Maverick, senza che lui ne fosse a conoscenza.

Quest’anno, invece, l’altra Palma D’oro è stata consegnata a Robert De Niro durante la serata d’apertura. Il premio gli è stato consegnato direttamente dall’amico e collega Leonardo Di Caprio, tra applausi e commozione. De Niro infatti ha ricevuto parole di affetto e di stima professionale dal celebre attore, che lo ha anche lodato per il suo impegno sociale e politico.