Ieri, 23 maggio, il Festival di Cannes chiude il concorso con gli ultimi due film che potrebbero ambire alla Palma D’oro. Questi titoli sono Jeune Meres dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne e The Mastermind di Kelly Reichardt. Dopo queste due proiezioni, la giuria si ritirerà per decidere il verdetto e assegnare alla pellicola vincitrice l’agognato premio. Scopriamo qualcosa di più.

Gli ultimi due film in concorso a Cannes 2025

Mentre stasera verranno già assegnati i premi della sezione Un Certain Regard, domani scopriremo il film vincitore della Palma D’oro. Tra gli ultimi due titoli in concorso, verrà proiettato Jeune meres di Jean- Pierre e Luc Dardenne. Il film è scritto, diretto e prodotto dai due fratelli belgi, che tornano sulla Croisette dopo tre anni da Tori e Lokita. La storia gira intorno a delle giovani madri, Jessica, Perla, Julie, Nàma e Ariane, ospiti di un centro accoglienza. Con un passato tumultuoso alle spalle, ognuna di loro lotta per ottenere una vita migliore per se stesse e per i loro figli.

Ricordiamo che i due registi sono tra i pochi artisti che hanno vinto due volte la Palma D’oro. La prima volta risale al 1995, dove ottennero il riconoscimento per il film Rosetta. La seconda invece nel 2005, in cui vinsero il premio grazie al film l’Enfant. Nel 2019 si aggiudicarono invece il Prix de la mise en scène con L’età giovane.

L’altro lungometraggio presentato in concorso oggi è The Mastermind di Kelly Reichardt. Con Josh O’ Connor protagonista, il film è prodotto da MUBI, piattaforma di film d’autore. È ambientato negli anni ’70, mentre gli Stati Uniti sono avvolti in un’atmosfera di caos dovuta alle proteste contro la Guerra in Vietnam e ai movimenti di emancipazione femminile. In questo contesto storico, James Mooney (Josh O’Connor), organizza un furto molto audace. Insieme ad alcuni complici, l’uomo si intrufola in un museo e riesce a rubare quattro preziosi dipinti. Da quel momento in poi, si ritroverà coinvolto in una catena di eventi che lo faranno sentire continuamente braccato, mentre la sua libertà inizierà a essere sempre più pericolosamente appesa a un filo.