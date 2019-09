Per ora rumors e certezze. Ma, le possibili variazioni del palinsesto tv settimanale, incuriosiscono non poco i telespettatori di Canale 5 e Rai 1. Dopo la presentazione ufficiale della programmazione Rai e Mediaset per l’autunno 2019, infatti, per la “gioia” del pubblico le cose potrebbero cambiare e, almeno in parte, stanno già cambiando.

Canale 5 – Rai 1, le certezze del palinsesto tv settimanale e le possibili variazioni di programmazione: Amici Celebrities al mercoledì sera?

Lunedì sera – Stando al più recente palinsesto tv settimanale di Canale 5, Temptation Island Vip 2019 anticipa la data della prima puntata al 9 settembre. (Sembra) Inizialmente previsto in programmazione al martedì, il programma Mediaset andrà ufficialmente in onda il lunedì sera.

Inoltre, la prima puntata “vip” di Temptation Island 2019 pare se la vedrà con Il Commissario Montalbano su Rai1. La replica dell’episodio La gita a Tindari dovrebbe sostituire il film Fratelli Unici con Raoul Bova.

Martedì sera – Il martedì, in prima serata su Canale 5, arrivano le partite della Champions League. Il primo match in chiaro sarà Napoli – Liverpool e andrà in onda a partire dalle ore 20.30 circa di martedì 17 settembre 2019.

E su RaiUno? Al momento, per la sera di martedì 17, in palinsesto pare sia prevista la prima puntata de La strada di casa 2, debutto ufficiale della seconda nuova serie della nota fiction Rai.

Mercoledì sera – Il mercoledì di Canale 5? Dopo la news dello spostamento di Live – Non è la D’Urso, per adesso sembra che il prime time infrasettimanale di Mediaset non abbia ancora una programmazione certa. In arrivo Amici Celebrities mentre su Rai 1 spazio ai film?

Canale 5 – Rai 1, i rumors sul palinsesto tv di settembre 2019: Rosy Abate 2 al giovedì ed Eurogames al venerdì sera?

Giovedì sera – Anche la casella del giovedì di Canale 5 potrebbe cambiare. Secondo gli ultimi rumors sul palinsesto tv di settembre 2019, infatti, al posto di Eurogames pare possa esserci Rosy Abate 2, che andrebbe così a scontrarsi con Un passo dal cielo 5 su Rai 1.

Secondo la guida tv Rai, la nuova stagione della fiction con protagonista Daniele Liotti è in partenza giovedì 12 settembre 2019. Per il 12, però, non è al momento previsto il debutto in programmazione di Giulia Michelini. Sarà o no fiction contro fiction?

Venerdì sera – Tale e Quale Show torna in onda su Rai 1 da venerdì 13 settembre 2019. Ad oggi, però, l’ipotesi per Canale5 è che Eurogames vada a contrastare Tale e Quale da venerdì 20. Intanto, venerdì 13 arriva in replica il film Quo vado? di Checco Zalone?

Sabato e domenica sera – Infine, Tu sì que vales e Live – Non è la D’Urso restano ad oggi confermati rispettivamente al sabato e alla domenica e, secondo i promo Mediaset già in rotazione, Live ripartirà il 15 settembre 2019.

Domenica 15, però, la Rai potrebbe contro-programmare il debutto di Barbara D’Urso con un’altra replica de Il Commissario Montalbano, salvo poi schierare, da domenica 22, la nuova fiction Imma Tataranni, con la prima di sei puntate.