Un Passo dal Cielo 5 quando inizia: data, new entry nel cast, news e foto

Un Passo dal Cielo 5 quando inizia? Ecco svelata la data di messa in onda della fiction su Rai 1. Va sottolineato come ci sia un po’ di ansia nell’aria in quanto, nelle scorse settimane, la messa in onda delle repliche di Un Passo dal Cielo 4 è stata sospesa a causa del flop registrato ed evidenziato dai dati Auditel. Come andrà la fiction con Daniele Liotti? In attesa di scoprirlo ecco tutte le ultime curiosità su questa amatissima serie tv che, nelle prime stagioni, vedeva come protagonista il famoso Terence Hill.

Un Passo dal Cielo 5: quando inizia?

Dove andare in onda nella Primavera del 2019, poi i piani della Rai sono cambiati. La fiction è slittata ad Autunno 2019. I fan hanno quindi dovuto attendere alcuni mesi in più per scoprire cosa sarebbe successo fra i protagonisti della serie ovvero fra il Commissario Nappi e la sua amata Eva e non solo. Ora, però, l’attesa è finita, o quasi. Manca davvero poco al giorno in cui andrà in onda il primo episodio.

Tutto ciò quando accadrà? Ebbene i fan dovranno tenersi pronti per giovedì 12 settembre 2019. E’ quello il giorno in cui la fiction Rai prenderà ufficialmente il via per poi tornare, settimana dopo settimana, molto probabilmente sempre di giovedì.

In fin dei conti su Rai 1 due sono i giorni dedicati alla serialità, alle fiction che tengono incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori. Da un lato vi è il martedì sera, dall’altro il giovedì.

Un Passo dal Cielo 5 anticipazioni, news e foto

La crisi fra Nappi e Eva, i nuovi guai dal capo della Forestale, ma anche l’arrivo di due nuovi personaggi. A quanto pare la fiction Rai approderà su Rai 1 e terrà i telespettatori dell’ammiraglia con il fiato sospeso fin dall’inizio.

Cosa accadrà? Anticipazioni dopo anticipazioni abbiamo scoperto diverse cose sulle prossime puntate di Un Passo dal Cielo 5. Senza dimenticare che mesi fa ci siamo parecchio preoccupati per un post pubblicato da Rocio Munoz Morales che aveva fatto pensare ad un addio a San Candio e alla sua sfavillante Eva, concentriamoci sulle novità.

In primis, come già annunciato, è entrata a far parte del cast Serena Autieri. Oltre a lei, però, è giunto anche Stefano Casetti, ovvero il nuovo cattivo. Toccherà a lui sconvolgere gli equilibri e dare parecchio filo da torcere sia al personaggio di Enrico Ianniello che a quello di Daniele Liotti.

Altre news? Ebbene Il formato della fiction cambierà leggermente. Come annunciato non vi saranno più episodi da 50 minuti, ma una unica puntata. Settimana dopo settimana i telespettatori impareranno a conoscere le new entry, ma si ritroveranno anche a dover tentare di risolvere un unico ed incomprensibile, almeno all’inizio, giallo.

Le storie si intrecceranno e fra alti e bassi si risolveranno, forse, solo alla fine della stagione così come il caso su cui polizia e forestali dovranno unire le forze.