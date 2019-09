Dopo la sosta per le nazionali riprenderanno i campionati europei e tornerà anche la Champions League. Tutta la competizione europea sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Una partita a settimana, invece, sarà trasmessa in chiaro sui canali Mediaset. Da quest’anno, infatti, i diritti televisivi sono passati da Rai a Mediaset. Di seguito il calendario delle partite in chiaro della UEFA Champions League 2019 20.

Champions League 2019 20: le partite in chiaro

Da quest’anno Mediaset trasmetterà in chiaro una partita a settimana della UEFA Champions League 2019 20. La rete del Biscione cercherà di accontentare i tifosi delle quattro italiane impegnate nella competizione europea. È chiaro che ci sarà sempre una squadra che avrà più partite trasmesse in chiaro. Di seguito la programmazione scelta da Mediaset:

17/09/19, Napoli-Liverpool

01/10/19, Juventus-Bayer Leverkusen

22/10/19, Manchester City-Atalanta

05/11/19, Borussia Dortmund-Inter

26/11/19, Juventus-Atletico Madrid

10/12/19, Inter-Barcellona

Due match per Juventus e Inter, uno per Napoli e Atalanta. Sei partite imperdibili, dove lo spettacolo sarà il minimo comune denominatore. Nel 2020 ovviamente si proseguirà con le fasi finali, alle quali si spera possano arrivare tutte le italiane impegnate nella UEFA Champions League.

Champions League 2019-20 in chiaro, si parte con Napoli-Liverpool

La rete del Biscione parte subito col botto, trasmettendo in chiaro il match Napoli-Liverpool. Una partita spettacolare, che lo scorso anno favorì lo spettacolo. Gli azzurri incontrano nuovamente i Reds guidati da Jurgen Klopp e soprattutto campioni d’Europa in carica.

Il Napoli avrà sicuramente il dente avvelenato, perchè lo scorso anno la sconfitta all’Anfield – oltre che il pari al Parco dei Principi – è stata fatale per la qualificazione agli ottavi di finale. Quest’anno la squadra di Ancelotti, complice anche un girone abbordabile, ha tutte le carte in regola per passare il girone. Il primo ostacolo, però, sarà rappresentato dalla sfida con il Liverpool al San Paolo.

Gli azzurri non potranno fare sconti agli avversari. L’imperativo è vincere per ipotecare i tre punti e il primo posto nel girone. Chi parte bene è a metà dell’opera.