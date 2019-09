Quando va in onda la prima puntata di Temptation Island Vip 2019? Ad annunciare la data di inizio del programma di Canale 5 ci ha pensato oggi, martedì 3 settembre, l’ufficio stampa della trasmissione. A confermare la news è anche il nuovo promo, in rotazione in queste ore sui principali canali di Mediaset (video Witty tv). Questo, infatti, lo spot che ufficializza, una volta per tutte, quando inizia il viaggio dei sentimenti riservato alle 6 nuove coppie nel cast.