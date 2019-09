Svelata ufficialmente la data di inizio di Temptation Island Vip 2019. Il programma di Canale 5, quest’anno condotto da Alessia Marcuzzi, anticipa la messa in onda di qualche giorno.

Temptation Island Vip 2019, la data di inizio ufficiale e il commento di Alessio Marcuzzi alle polemiche sul cast

Il nuovo numero di Sorrisi e canzoni parla di lunedì 9 settembre 2019, sostenendo che la data di inizio di Temptation Island Vip non sia ancora confermata. In mattinata, però, ci ha pensato l’ufficio stampa del docu-reality di Canale 5 ad ufficializzare la partenza per lunedì prossimo, in prima serata.

Inizialmente, si era anche detto martedì 10 o 17 settembre. Poi, però, per esigenze di palinsesto, sembra che Canale5 abbia optato per anticipare il debutto della trasmissione prodotta da Fascino p.g.t. Insomma, non che è slitteranno anche altre date per quanto riguarda la programmazione Mediaset?

In attesa di ulteriori news, certo è che: già nella prima puntata di ‘Temptation’, vedremo in azione le 6 coppie e i 26 single arruolati nel cast; cast per cui, peraltro, già non mancano prime polemiche. A proposito di Damiano Coccia, infatti, a Sorrisi Alessia Marcuzzi ha così commentato:

«Le polemiche ci sono sempre all’inizio di un programma. Sì, ‘Er Faina‘ ha un bel caratterino. Sui social è molto seguito. Ma non solo: ho incontrato alcune persone di una certa età al supermercato che mi hanno chiesto di lui».

Sulla conduttrice di Rds ed il fidanzato più giovane di lei, invece, Marcuzzi – che ormai anni fa ha debuttato a Mediaset con programmi come Colpo di Fulmine – è sembrata piuttosto vicina al concetto tv de “L’amore non ha età”:

«(…) Sono contenta – ha infatti detto la conduttrice, intervistata dal noto settimanale di gossip – che ci sia la mia amica Anna Pettinelli, che dimostrerà come un rapporto con un uomo molto più giovane possa essere serio e che la differenza d’età non intacchi l’alchimia».

Alessia Marcuzzi prima di Temptation Island Vip 2019: le parole su Simona Ventura e la chiamata di Maria De Filippi

Come detto, sin dall’inizio di Temptation Island Vip 2019 vedremo in azione non soltanto i protagonisti del programma di Canale 5, ma anche o forse soprattutto Alessia Marcuzzi, al timone di questa seconda edizione dopo la prima affidata a Simona Ventura.

Alla domanda se lei e Ventura si siano sentite prima di Temptation Island, a Sorrisi Marcuzzi ha precisato che «non è capitato», anche parlando in questi termini della partecipazione dell’ex marito, Stefano Bettarini, alla prima edizione della trasmissione:

«Lei – ha detto la ‘La Pinella’ riferendosi a ‘Super Simo’ – è stata brava: è stata carina con Nicoletta, la compagna di Bettarini. Un’ulteriore conferma che la complicità tra donne è fondamentale».

Fortemente voluta nel cast da Maria De Filippi, infine al popolare magazine rosa Marcuzzi ha anche spiegato che non è servito moltissimo per convincerla ad accettare il ruolo di nuova conduttrice di Temptation Island Vip:

«…Quando Maria mi ha chiamato, io già esultavo ancora prima che mi chiedesse di farlo, perché sono una spettatrice di ‘Temptation’. Ma stavo zitta, frenavo la lingua mica potevo dirle sì prima che mi facesse la proposta, no? (ride)» le sue parole.