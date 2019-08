Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono una coppia di Temptation Island Vip 2019. La conduttrice di Rds (con tanto di capelli rosa) ed il fidanzato (di un po’ di anni più giovane di lei) fanno parte ufficialmente del cast del programma di Canale 5, in onda da metà settembre con Alessia Marcuzzi conduttrice. Per ora Pettinelli mette in guardia il compagno con queste parole: “Uomo avvisato mezzo salvato“. “A me piacciono le donne. Sono maschio” la risposta di lui. Come finirà? In attesa di ulteriori news, ecco qui la scheda di presentazione ufficiale dei due “concorrenti” (video Witty tv).