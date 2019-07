Quando inizia Temptation Island Vip 2019? Beh, tenetevi forte perché la news in anteprima di oggi riguarda esattamente la data di inizio dell’amato programma del “Biscione” realizzato con coppie “famose”.

Quando inizia Temptation Island Vip 2019? Ecco la data decisa da Mediaset

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Superguida tv, in queste ore a Mediaset sarebbe già stata decisa la data di inizio di Temptation Island Vip 2019 per la prima serata di Canale 5.

Salvo cambiamenti di palinsesto, allora, la prima puntata della seconda edizione “celebrity”, della trasmissione prodotta da “Fascino p.g.t”, andrà in onda in prime time il prossimo 10 settembre; anche se, in caso di possibili imprevisti, il tutto potrebbe slittare al 17 del mese.

Una conferma al martedì, dunque, dopo che, già lo scorso anno, la “casella” di programmazione assegnata al docu-reality, targato Maria De Filippi, è stata proprio quella successiva al lunedì sera.

Del resto, se le cose fossero così confermate, per questa nuova stagione del format saremmo di fronte anche ad una partenza leggermente “anticipata”; di sicuro rispetto alle quattro puntate della primissima versione “vip”, trasmesse dalla rete diretta da Giancarlo Scheri a partire da martedì 18 settembre 2018.

Temptation Island Vip 2019, le prime anticipazioni sul cast

Ma a che punto siamo per il cast di Temptation Island Vip 2019? E’ vero o no che le recenti anticipazioni ufficiose parlano di un sentiero ancora aperto, in merito alla scelta di conduttore e coppie partecipanti?

Beh, per quanto riguarda la conduzione si fa sempre più insistente il nome, non ancora ufficializzato, di Alessia Marcuzzi. Dovrebbe essere lei, infatti, la possibile new entry in sostituzione di Simona Ventura, dal canto suo ex conduttrice del format e per cui ora in Rai c’è un nuovo inizio professionale.

Per quanto riguarda i “concorrenti”, invece, tra gli altri si vociferano anche i nomi (al momento) non confermati (né smentiti) di: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge; Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi; Francesca De André e Gennaro Lillio.

Rumors che, però, fanno anche i conti con quanto di recente precisato sui social dalla Produzione dello show, secondo cui: “Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare a Temptation Island Vip, quando in realtà nessuno le ha mai invitate…Sarebbe troppo brutto scrivere chi, vero?”.