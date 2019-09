Ormai manca veramente poco affinché il viaggio dei sentimenti di Temptation Island Vip prenda vita. Quest’anno al timone della seconda edizione vip del format, c’è nuovamente una bionda: ma non sarà Simona Ventura ma Alessia Marcuzzi. La conduttrice è in Sardegna dal 23 agosto scorso, giorno in cui sono iniziate le riprese del docu-reality di canale 5.

Temptation Island Vip: tutte le novità del reality condotto da Alessia Marcuzzi

Circa 20 giorni fa vi abbiamo dato notizia di chi sono le coppie che parteciperanno all’isola delle tentazioni e alcune di loro hanno già destato più di una polemica. Queste le coppie ufficiali del reality targato Fascino pgt

Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti

Il cantautore Pago e Serena Enardu

L’attore Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo

Il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e la fidanzata Chiara Esposito

Il re del web Damiano detto “Er Faina” con la fidanzata Sharon

Anna Pettinelli (voce storica di Radio Dimensione Suono) e il fidanzato Stefano Macchi

Sulla coppia rappresentata da Damiano Er Faina (Damiano Coccia) e la fidanzata Sharon Macrì, le polemiche sul web si sprecano ma la conduttrice trova che siano sterili e inutili. La Marcuzzi in breve afferma: “Polemiche inutili. In ogni programma ci sono personaggi controversi. Le critiche le ho lette, restano parole o sfoghi sui social che partono come un treno ogni volta che inizia una trasmissione con concorrenti “borderline”. Ma la presenza di Damiano merita una riflessione, anche perché non sta gareggiando per un montepremi. Qui la posta in gioco è l’amore.”

La Marcuzzi si sofferma a dire anche che la vera Faina della coppia è Sharon e non lui, poi Damiano, si metterà completamente in gioco perché qui non c’è un montepremi da vincere come al Grande Fratello per esempio o all’Isola dei Famosi. Questa è la vita. E può darsi che Damiano, da carnefice possa trasformarsi in vittima…chi può dirlo?

ATTENZIONE CONTIENE SPOILER: Quali immagini avrà visto Damiano per reagire così? 😨 Manca sempre meno alla prima puntata di #TemptationIslandVip 🔥 STAY TUNED! pic.twitter.com/UlWtpG547X — Temptation Island (@TemptationITA) August 31, 2019

Temptation Island Vip: la nuova conduzione di Alessia Marcuzzi, cosa aspettarci?

Al timone della seconda versione vip del format, troveremo dunque Alessia Marcuzzi che darà una sua impronta personale al programma. Il tele-racconto sarà guidato e filtrato dalle sue emozioni e dalla sua sensibilità. Siamo tutti molto curiosi di scoprire questa nuova veste della Marcuzzi che la vedrà coinvolta in prima persona con le storie e le dinamiche delle coppie, nel “viaggio” dei sentimenti.

Coppie che ce ne faranno vedere delle belle! Se pensiamo ai primi spoiler del programma, abbiamo già un quadro chiaro che ci sono delle personalità peperine che si metteranno in gioco a 360 gradi.

Come Serena Enardu che sta insieme a Pago da sette anni. Entrambi con due figli alle spalle, avute da altre relazioni troveranno l’armonia giusta per proseguire la loro storia o ci sarà uno stop? Le anticipazioni sono scoppiettanti.

⚠ SPOILER: "Voglio liberarmi di tutti questi blocchi che ho" Serena sembra essersi avvicinata molto al single Ale 🔥 Nascerà qualcosa tra i due? #TemptationIslandVip sta per tornare, siete pronti? pic.twitter.com/tBwGlA3VFU — Temptation Island (@TemptationITA) September 1, 2019

Tante sorprese anche per la coppia formata da Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti

ATTENZIONE CONTENUTO SPOILER: “Tu non ti crei il problema, me lo devo creare io?” Prepariamoci a vederne delle belle! #TemptationIslandVip #staytuned 💥 pic.twitter.com/tryyyD5XFt — Temptation Island (@TemptationITA) September 2, 2019

Quando inizia Temptation Island Vip

Il reality Show condotto da Alessia Marcuzzi inizia ufficialmente lunedì 9 settembre 2019. Inizialmente s’era parlato di uno slittamento di 1 settimana ma non è cosi. Il programma televisivo prodotto da Fascino partirà il 9 in prima serata, sempre su Canale 5 ovviamente.

Temptation Island Vip 2019: la lista completa dei singole donne e dei single uomini

13 SINGLE DONNE

Valentina Galli , 27 anni, designer e imprenditrice.

Federica Francia , 22 anni, laureanda in scienze infermieristiche.

Cecilia Zagarrigo , 25 anni, laurenda in giurisprudenza.

Antonietta Fragasso , 22 anni, quarta classificata a “ Miss Italia 2018 ”.

Alice Bertelli , 28 anni, impiegata in uno studio dentistico, conduttrice su Sport Italia.

Marta Krevsun , 30 anni, ingegnere biomedico, conduttrice di tv locali.

Fede Spano , 25 anni, segretaria in una palestra.

Gaia Mastrototaro , 24 anni, laureanda in Economia e Commercio.

Zoe Mallucci , 20 anni, studentessa di Scienze del Turismo.

Marina Vetrova , 26 anni, ballerina.

Daniela Troisi , 39 anni, laureata in Psicologia, conduttrice televisiva per tv locali, speaker radiofonica.

Silvia Tramonte , 25 anni, imprenditrice e stilista nel settore del beachwear. Tra i suoi flirt quello con Jason Derulo e con il rapper americano Future.

Ana Paula Manzanal, 25 anni, conduttrice per la tv peruviana e attrice. Ha avuto un flirt con il cantante Maluma.

14 SINGLE UOMINI

Giancarlo Picariello , 40 anni, imprenditore, gestore di locali e ristoranti.

Gianmaria Gerolin , 30 anni, imprenditore moda e design, figlio dell’ex centrocampista della Roma Manuel Gerolin.

Michele Loprieno , 53 anni, imprenditore, e attore (“I Cesaroni” su Canale 5).

Samy Youssef , 24 anni, modello.

Fabrizio Baldassarre , 31 anni, hair stylist.

Antonio Moriconi , 24 anni, maestro di sci.

Ricky Costantino , 28 anni, allenatore calcio.

Jack Queralt , 40 anni, artista, figlio del noto pittore Jaume Queralt.

Ale Catania , 23 anni, agente commercio.

Valerio Maggiolini , 25 anni, responsabile marketing.

Alessandro Graziani , 27 anni, pallavolista.

Mattia Bertucco , 31 anni, dj e gestore locali.

David Nenci , 31 anni, manager centro sportivo e personal trainer.

Riccardo Colucci, 33 anni, preparatore atletico.

Insomma, il programma si avvia ad essere una conferma per canale 5, l’ennesima. Del resto Temptation Island è un reality che piace molto e riscuote un successo incredibile. Se pensiamo che la versione condotta da Filippo Bisciglia ha chiuso in bellezza registrando un ascolto di oltre quattro milioni di spettatori a puntata ci aspettiamo che anche la Marcuzzi possa fare lo stesso se non di più…

Del resto, la riuscita del programma dipende molto dal cast e questo di Temptation Island Vip sembra molto forte da regalarci non solo emozioni ma anche molto trash…Pensate che ci sarà un colpo di scena incredibile e un falò rovente già dalle primissime battute!! E ritroveremo la Marcuzzi anche in pigiama per una “emergenza” venutasi a creare nel programma… Ne vedremo proprio delle belle!!