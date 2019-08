Le ferie sono finite. Da oggi, lunedì 26 agosto 2019, Mediaset torna a mandare in onda, regolarmente, tutte le soap opera trasmesse su Canale 5. Da questo pomeriggio, infatti, la programmazione riservata alle soap della Rete, diretta da Giancarlo Scheri, riprende ad essere completamente “operativa”.

Cosa succede oggi in Beautiful e Una Vita, le due soap opera in onda regolarmente nel pomeriggio di Canale 5

Si parte, come sempre, dalle ore 13.40 con Beautiful. Dopo gli occhi puntati sul matrimonio tra Katie e Thorne, il nuovo episodio in prima tv mostra Carter, l’avvocato di Katie, alle prese con il certificato di nozze dei due. Il motivo? Pare c’entri sempre la storia del piccolo Willy, ormai da tempo garanzia di nuovi colpi di scena nella soap americana, da anni molto popolare anche qui in Italia.

Dalle ore 14.10 è poi la volta di Una Vita. Unica soap opera mai andata davvero in pausa quest’estate, neppure dal prime time di Rete 4, anche oggi “Acacias 38” continua la sua narrazione novecentesca, con tanto di Colonnello Valverde alle prese con l’imminente cecità e le relative visite degli ospiti, visite più o meno inopportune e legate al suo preoccupante stato di salute.

Festa grande per Bitter Sweet su Canale 5. Oggi ne Il Segreto il ferimento di Faustino

Dalle ore 14.45, spazio poi ad una nuova puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Dopo il recente doppio appuntamento “regalato” ai telespettatori, oggi la nuova serie turca, rivelazione estiva del pomeriggio d’amore di Canale 5, propone il 61esimo nuovo episodio, con tanto di festeggiamenti messi in piedi da Nazli per il compleanno di Ferit.

La sorpresa più grande? Una vecchia “fiamma” di Aslan che si presenta alla festa grande; festa grande anche per Mediaset, visti i buoni ascolti registrati dal prodotto “made in” Turchia.

Infine, dalle ore 15.35 alle 16.55 circa non manca neppure il ritorno in onda de Il Segreto. Dopo la pausa estiva per far “riposare” un po’ la soap opera spagnola targata Aurora Guerra, da oggi pomeriggio le vicende ambientate a Puente Viejo ripiombano nel daytime di Rete, così da incuriosire, ancora una volta, con nuove gelosie ed anche con un atteso colpo di scena di fine agosto: il ferimento di Fe da parte di Faustino.