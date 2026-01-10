Nelle ultime ore i media turchi riportano la notizia del fermo di Can Yaman nell’ambito di una vasta operazione antidroga condotta a Istanbul nella notte del 10 gennaio. L’attore sarebbe tra le 7 persone fermate durante blitz coordinati in nove locali notturni, all’interno di un’indagine sul traffico e sul consumo di sostanze stupefacenti che coinvolgerebbe personaggi noti del mondo dello spettacolo e dell’informazione della metropoli sul Bosforo.

Nota: le informazioni disponibili al momento provengono da fonti giornalistiche locali; l’inchiesta è in corso e le posizioni degli interessati sono al vaglio delle autorità.

L’operazione antidroga a Istanbul: fermati sette vip tra cui Can Yaman

Secondo quanto riferito dalla stampa turca, i controlli rientrano in un filone investigativo guidato dall’Ufficio della Procura capo di Istanbul – Dipartimento per le indagini su contrabbando, stupefacenti e reati economici. Oltre a Can Yaman, tra i fermati figurerebbe anche l’attrice Selen Görgüzel. Gli interventi si sarebbero concentrati su locali notturni della città di Istanbul, con l’obiettivo di verificare eventuali responsabilità legate al consumo e allo spaccio di sostanze.

Esami del sangue e accertamenti in corso

Sempre secondo le ricostruzioni dei media locali, Can Yaman, Selen Görgüzel e gli altri fermati sarebbero stati condotti all’Istituto di Medicina Legale per esami del sangue, prassi prevista in casi di questo tipo per accertamenti tecnici. Le autorità non avrebbero ancora comunicato decisioni definitive sulle singole posizioni.

Il contesto dell’inchiesta: i precedenti arresti del 5 gennaio

L’operazione del 10 gennaio si inserisce in un’indagine più ampia. In una precedente azione del 5 gennaio, le forze dell’ordine avevano fermato 23 sospettati in operazioni condotte a Istanbul, Smirne, Denizli e Muğla. Tra i nomi emersi figuravano l’attore Doğukan Güngör e l’influencer Burak Altındağ. In quel caso, sette persone sarebbero state rilasciate con obbligo di arresti domiciliari, mentre 19 sarebbero finite in custodia cautelare.

La popolarità di Can Yaman in Italia e gli impegni TV

La notizia ha avuto immediata eco anche in Italia, dove Can Yaman è molto popolare. L’attore è uno dei volti più noti della fiction Rai, grazie al successo di Sandokan, ed è stato protagonista anche di produzioni Mediaset. Inoltre, secondo le anticipazioni, Can Yaman rientra tra gli ospiti previsti della puntata di C’è Posta Per Te in onda questa sera (puntata registrata).

Attesa per chiarimenti ufficiali

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali che chiariscano l’esito degli accertamenti o eventuali misure a carico dell’attore. La situazione resta in evoluzione e saranno decisive le prossime ore per comprendere gli sviluppi dell’inchiesta e la posizione di Can Yaman.