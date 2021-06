La querelle Bugo e Morgan dopo più di un anno si conclude in tribunale. E’ notizia di queste ore che il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dai co-autori ed editori del brano “Sincero” di Sanremo 2020 modificato in corso d’opera da Marco Castoldi sul palcoscenico del Teatro Ariston. Scopriamo chi ha vinto.

Bugo e Morgan: il tribunale ha deciso

Bugo vince in tribunale contro Morgan. Proprio così alla fine il cantautore di “E invece si” ha avuto la meglio nella lunghissima diatriba, prima mediatica e poi legale, che ha visto i due artisti sfidarsi nelle aule di un tribunale. Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dagli editori Curci e Tetoyoshi e dai co-autori del brano “Sincero” presentato in gara al Festival di Sanremo 2020.

Stando a quanto deciso dal giudice, la modifica del brano apportata da Morgan a Sanremo 2020, per intenderci la parte in cui dice “le brutte intenzioni, la maleducazione” viola i diritti economici degli editori dell’opera e i diritti morali degli autori.

Una notizia che mette così, una volta e per tutte, la parola fine ad uno dei momenti cult del Festival di Sanremo 2020. Non solo, il giudice ha fatto richiesta a Marco Castoldi di cancellare dalla sua pagina Instagram i contenuti illeciti del brano, ma anche di evitare in futuro di associare “Sincero” al famoso incipit. Contrariamente il cantautore sarà costretto a pagare una penale di diverse migliaia di euro. La notizia è stata accolta bene da Valerio Soave, editore della canzone, che ha commentato: “non esultiamo, abbiamo soltanto avuto ragione nel voler difendere il brano e il diritto d’autore“.

Bugo e Morgan, il brano “Sincero” non può essere modificato

Dal canto suo Morgan sui social newtork ha postato ben altro scrivendo:

Oggi ho vinto la causa contro il manager di Bugo (Valerio Soave, nda) che oltre a non avermi corrisposto un centesimo per la canzone fatta in duetto col suo artista mi ha accusato di estorsione perché il mio avvocato gli aveva sottoposto un regolare contratto per il mio lavoro. Ovviamente il Tribunale ha dato ragione a me.

In realtà il messaggio di Morgan è riferito alla denuncia di tentata estorsione e diffamazione presentata dall’editore Soave. Il Tribunale di Alessandria, infatti, ha deciso di archiviarla. Intanto dopo la furiosa lite tra Bugo e Morgan, entrata negli annali della kermesse canora italiana, il rapporto tra i due oggi è del tutto inesistente.